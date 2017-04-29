Сборная Латвии по регби в Валмиере со счето 16:9 (13:3) в рамках чемпионата Европы (первый дивизион Северная зона) обыграла сборную Швеции. Латвийские регбисты одержали вторую победу в четырех матчах первого круга.

По ходу первого тайма хозяева повели 13:0, к 69-й минуте шведы сократили отставание до 9:13, трижды забив со штрафного. В конце матча Р.Давидсонс дальним ударом со стандарта установил окончательный счет — 16:9 в пользу Латвии.

Этот матч стал последним в карьере за национальную команду для Лено Браманиса: опытный латвийский регбист отыграл за сборную 37 матчей (9 приземлений).

Первый матч первого дивизиона Северной зоны чемпионата Европы сборная Латвии провела осенью прошлого года, когда дома обыграла Люксембург — 31:24. Потом было поражение в гостях от Литвы (6:11), а в две недели назад — крупный разгром в гостях от Чехии (3:54).

Матчем со шведами сборная Латвии завершила первый круг. Победа гарантировала ей минимум четвертое мест ов группе, а при определенных условиях она может стать и второй (7 мая шведам играть с литовцами).

Лидирует в группе Чехия с 14 очками. У Латвии и Литвы — по 9 чков, у Швеции — 5, у Люксембурга — 1. После однокругового турнира худшая команда в сезоне-17/18 опускается во второй дивизион, откуда поднимается лучшая команда. А лучшая команда первого дивизиона Северной зоны сыграет стыковой матч с победителей Южной зоны — победитель поднимется уровнем выше.

Следующий официальный матч сборная Латвии по регби проведет осенью этого года.