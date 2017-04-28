Цель сборной Латвии на мировом первенстве в Кельне — пробиться в четвертьфинал. Хотя последний раз когда такое случалось с командой почти десять лет назад — в 2009-м. Начиная с 2012 года итоговый результат латвийской команды регрессирует — 10 место, 2013 и 2014 гг. — 11-е, последние два чемпионата — 13 место. Ну и стоит напомнить, с кем предстоит латвийским хоккеистам биться в Кельне за место под солнцем — сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Италии и Дании.

В Германию Хартли берет 28 игроков — 3 вратарей, 9 защитников и 16 форвардов. В воскресенье и понедельник (30 апреля и 1 мая) хоккеисты Латвии сыграют два проверочных матча с национальной командой Германии, после чего тренерский штаб определится с окончательной заявкой на ЧМ-2017. Для этого придется расстаться с тремя лишними.

Из кандидатов в сборную проблема со здоровьем только у Гинта Мейи, сломавшего нос. Капитаном сборной третий год подряд будет Каспар Даугавиньш, на роль его ассистентов претендуют четверо — Янис Спруктс, Артур Кулда, Кристап Сотниекс и Лаурис Дарзиньш.

Состав сборной Латвии на контрольные матчи с Германией (30 впреля, 1 мая)

вратари — Элвис Мезликин, Ивар Пунненов, Янис Калныньш;

защитники — Янис Якс, Кристофер Бундулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральф Фрейберг, Эрик Шевченко;

нападающие — Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Рональд Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Гинт Мейя, Роберт Букартс, Рихрд Букартс, Эдгар Кулда, Френк Разгалс, Родриго Аболс, Янис Спруктс.