Сборная Латвии по футзалу в товарищеском матче со счетом 3:1 обыграла в Кишиневе сборную Молдовы. Эта игра стала последней проверкой готовности сборной перед выступлением в квалификации к чемпионату Европы-2018.

C 1 апреля сборная Латвии по футзалу находится на сборе в Кишиневе. В ходе погодвки к основному раунду квалификации она провела единственный контрольный матч, в котором обыграла молдаван. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, на что еще до перерыва Латвия ответила тремя голами: счет сравнял Максим Сень, а потом дважды подряд забивал Янис Пастарс (ниже — полный матч в записи).

С 8 по 11 апреля латвийская сборная выступит во втором раунде квалификации на ЕВРО-2018, который через год примет Словения. В Румынии она сыграет с Португалией (8 апреля), хозяевами (9 апреля) и Финляндией (11 апреля). Победитель группы напрямую попадает на ЕВРО, вторая команда (а также лучшая из третьих мест в семи группах) — в стыковые матчи.

На предстоящий турнир главный тренер сборной Латвии Артур Шкетов не смог собрать оптимальный состав: из-за занятости по работе не помогут сборной ее капитан Андрей Алексеев, а также Андрей Шустров и вратари Антон Астраханцев и Каспарс Неретс. Кроме того, из-за повреждений в Риге остались Игорь Лапковский и Игорь Дацко.

Контрольный матч

Молдова — Латвия 1:3 (1:3)

Голы: Негара 10 — Сень 16, Я.Пастарс 18, 19.

Молдова: Неагу, Обада — Такот — Ласку — Бурдуел, Негара, Николайчук, Тамбалист, Подлеснов, Мунтяну.

Латвия: Бондарс, Матюшенко — Аванесов — Я.Пастарс — Икстенс, Сень, Ерофеев, Колесников, К.Забаровский, Яковлев, Страздыньш, Херцберг, Халимон.

3 апреля. Кишинев.

Фото — пресс-служба Федерации футбола Молдовы.

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Заявка сборной Латвии в отборе на ЕВРО-2018

Вратари — Айгарс Бондарс (1980 г.р., РАБА), Каспарс Журов (1991, РАБА)

Полевые игроки — Максим Сень (1985, "Никарс"), Артур Ерофеев (1992, "Никарс"), Герман Матюшенко (1994, "Никарс"), Игорь Аванесов (1987, "Никарс"), Артем Колесников (1985, "Никарс"), Янис Пастарс (1992, "Никарс"), Константин Забаровский (1988, РАБА), Дмитрий Яковлев (1985, РАБА), Оскар Икстенс (1991, РАБА), Артур Страздыньш (1996, РАБА), Евгений Херцберг (1993, РАБА), Юрий Халимон (1992, "Даугавпилс).

Главный тренер — Артур Шкетов, ассистенты — Вадим Атаманюков, Юрий Трофимов.