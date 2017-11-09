Сборная Латвии по хоккею успешно начала проверочный турнир во Франции. Команда Боба Хартли в стартовом матче Euro Ice Hockey Challenge обыграла сборную Беларуси — 7:5.

По две шайбы у победителей забросили Родриго Аболс и Марис Бичевскис, на счету которого еще и голевой пас. По голу забили Роберт Букартс, Кристап Зиле и Рихард Букартс, который отдал к тому же две результативные передачи.

Счет уже на 26-й секунде открыл Роберт Букартс, который воспользовался передачами защитников Ральфа Фрейбергса и Максим Пономаренко. Ближе к концу первого периода Бичевскис c передач братьев Букартсов удвоил преимущество.

Во второй 20-минутке сборная Беларуси забросила две безответные шайбы. Нападающие Дмитрий Буйницкий и Дмитрий Амброжейчик по разу реализовали большинство.

В заключительной трети матча команды забросили на двоих восемь шайб. Сборная Латвии выигрывала со счетом 6:2, затем дважды пропустила, но все же сумела удержать преимущество.

Ворота сборной Латвии защищал Ивар Пунненов, который отразил 30 из 35 бросков.

Следующий матч на турнире сборная Латвии проведет 10 ноября против Словении. В субботу команда Хартли сыграет с хозяевами турнира французами.

Как уже сообщалось, на турнир во Францию Хартли взял 23 игроков: двух вратарей, восьмерых защитников и 13 нападающих. Наибольшее представительство в этой сборной у рижского "Динамо" — восемь человек. Девять игроков из нынешнего состава выступали на последнем чемпионате мира в Германии, где сборная Латвии осталась десятой. Еще в команде пятеро новичков — Сандис Золманис, Роберт Калькис, Линардс Музур-Маго, Эмилс Гегерис и Паулс Сварс.

Турнир во Франции — один из этапов подготовки к чемпионату мира-2018, который в мае будущего года будет принимать Дания.