В Братиславе завершился чемпионат мира по хоккею на роликах (инлайн-хоккей) в Дивизионе-1. Сборная Латвии одержала шесть побед, но в финале уступила словенцам и осталась без путевки в высший дивизион.

На групповом этапе латвийские роллер-хоккеисты обыграли британцев (7:4), австралийцев (6:2) и бразильцев (13:5) и вышли в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале сборная Латвии разгромила Новую Зеландию (12:4), а в полуфинале еще раз взяла верх над Австралией (3:1).

Но в финале сборная Латвии со счетом 3:6 (2:3, 1:1, 0:2, 0:0) проиграла сборной Словении и заняла в итоге второе место. Голы у Латвии забивали Рустам Бегов, Гатис Спруктс и Александр Галкин. В матче за третье место австралийцы обыграли британцев 7:3.

Турниры по хоккею на роликах проводятся под эгидой ИИХФ. Два года назад на чемпионате мира сборная Латвии заняла шестое место в первом дивизионе, а в прошлом году она победила в квалификационном турнире среди европейских команд, получив право в этом году вновь стартовать в Д-1.

Летом помимо чемпионата по инлайн-хоккею, который организует ИИХФ, проводится также чемпионат мира под эгидой Международной федерации роликовых коньков (FIRS), в котором сборная Латвии также принимает участие. В этом году турнир FIRS в начале сентября пройдет в Китае.

ИИХФ признает Латвийский центр инлайн-хоккея, но участие в турнирах FIRS организует Латвийкая Федерация инлайн-хоккея, которую признает и Латвийский совет спортивных Федераций (LSFP).