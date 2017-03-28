Сборная Латвии по футболу под руководством Марьяна Пахаря в товарищеском матче потерпела разгромное поражение в Тбилиси от сборной Грузии — 0:5. Этот проигрыш стал одним из самых крупных в истории латвийской сборной.

Матч в Тбилиси состоялся спустя три дня после того, как сборная Латвии провела гостевую игру отборочного цикла ЧМ-2018 в Женеве против сборной Швейцарии (0:1). А грузины дома уступили сербам (1:3).

Нынешний отборочный цикл на ЧМ-2018 обе сборные начали неудачно. Сборная Латвии в четырех матчах набрала лишь 3 очка (за победу над Андоррой — 1:0) и занимает предпоследнее, пятое место в группе В. У Грузии — 2 очка и 5-е место в группе D. В рейтинге ФИФА Латвия занимает 111-е место, Грузия — 126-е.

Ранее между собой сборные Латвии и Грузии встречались 7 раз — три победы у Латвии, две — у Грузии, еще в двух случаях были ничьи. В последний раз в очных поединках они играли в отборе на ЕВРО-2012 — в Риге в октябре 2010-го была ничья (1:1), а в сентябре 2011-го в Тбилиси победили гости (1:0).

В матче против сборной Грузии дебютировал защитник Марцис Ошс (вышел во втором тайме), а для вратаря Павла Штейнбора эта игра стала второй в карьере за сборную. По сравнению с предыдущей игрой против Швейцарии, в стартовый состав были внесены три изменения: в нападении Шабалу сменил Карлсонс, в защите вместо Фрейманиса вышел Максименко (предыдущий матч пропускал по дисквалификации), в полузащите вместо Лаздыньша играл Я.Икауниекс.

Грузинская сборная на протяжении всего матча владела преимуществом, тогда как гости пытались отвечать контратакми, но угрозы они не таили. Счет хозяева открыли на 18-й минуте: полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе реализовал пенальти. На 32-й минуте после навеса от углового Квилитая поразил ближний угол ворот Ванина, забив первый свой гол за сборную.

Во втором тайме грузины довели счет до крупного. На 68-й минуте Квилитая головой провел третий гол, потом Ананидзе тоже оформил дубль (точно пробил в правый угол с 22-х метров), а в концовке Арабидзе ударом со штрафного в обвод "стенки" подвел итог — 5:0.

Латвийские футболисты за весь матч создали всего один реальный момент. На 72-й минуте при 0:3 в контратаке Ракель сделал передачу вдоль ворот на Шабалу, но тому немного не хватило, чтобы нанести прицельный удар.

Ближайший официальный матч сборная Латвии проведет 9 июня, когда дома примет Португалию в итборе к ЧМ-2018.

Товарищеский матч

Грузия — Латвия 5:0 (2:0)

Голы: Ананидзе 18 (пен), 77, Квилитая 32, 68, Арабидзе 90.

Грузия: Макаридзе, Кашия, Хочолава, Наваловский (Табидзе, 78), Лобжанидзе, Джигаури (Арабидзе, 63), Ананидзе, Квеквескири, Гвилия (Китейшвили, 36), Двалишвили (Кобахидзе, 63), Квилитая (Качарава, 78).

Латвия: Ванин (Штейнбор, 46), Максименко, Ягодинский (Ошс, 46), Горкш, Икауниекс, Соловьев, Лайзанс (Лаздыньш, 81), Я.Икауниекс, Клюшкин (Лукьянов, 65), Карлсонс (Шабала, 46), А.Вишняков (Ракель, 46).

Предупреждения: Двалишвили (37), Клюшкин (57), Икауниекс (58), Максименко (67), Хочолава (75), Китейшвили (84), Икауниекс (84).

28 марта. Тбилиси. Стадион Бориса Пайчадзе.