Во втором туре Кубка Рижской думы по гандболу сборная Латвии со счетом 19:27 (13:14) проиграла сборной России и теперь делит 2-3-е места с белорусами.

Накануне латвийские гандболисты обыграли белорусов (23:20), тогда как россияне в упорной борьбе вырвали победу над египтянами (24:23).

В первом тайме хозяева ни в чем не уступали россиянам. На 17-й минуте счет был равным (8:8), после чего гости впервые в матче создали задел в два мяча. На более далекое расстояние сборная Латвии соперника не отпустила, а на перерыв команды ушли со счетом 14:13 в пользу России.

Во втором тайме российские гандболисты перехватили инициативу. Сначала они совершили рывок 4:0, оторвались на 5 мячей и больше приблизиться к себе не позволили. За весь второй тайм хозяева забросили всего 6 мячей, тогда как соперник — 13.

У Латвии самыми результативными стали Томс Лиелайс (5 мячей), Артис Курменс (4), Увис Страздыньш и Нилс Крейцбергс (по 3), у россиян — Дмитрий Ковалев (11) и Дмитрий Киселев (5).

В другом матче второго тура Беларусь выиграла у Египта — 28:27 (16:12). В последнем туре, 29 декабря, Латвия встретится с египтянами. При определенных раскладах хозяева еще могут стать победителями Кубка Рижской думы.

После 2-го тура

1. Россия 2 2 0 0 51-42 4

2. Латвия 2 1 0 1 42-47 2

3. Беларусь 2 1 0 1 48-50 2

4. Египет 2 0 0 2 50-52 0