В Италии начался чемпионат мира по баскетболу среди юниорок. В стартовом поединке сборная Латвии U-19 уступила француженкам, а во втором туре взяла верх над сборной Южной Кореи.

Матч против сборной Франции — одного из фаворитов первенства — юниорки Латвии провели достойно, но все же уступили со счетом 60:69 (9:11, 12:25, 19:12, 20:21).

После равной первой четверти, по итогам фторой француженки оторвались на 15 очков. В дальнейшем сборная Латвии несколько раз сокращала отставание до четырех очков (46:50, 54:58, 60:64), но сравнять счет не сумела. Сборной Латвии 17 очков принесла Мара Моте, 12 — Дигна Страутмане, 8 — Янета Розентале. В другом матче 1-го тура Южная Корея крупно проиграла Канаде — 45:91.

Днем позже, во втором туре, лавийские юниорки оказались сильнее сверстниц из Южной Кореи — 69:61 (11:12, 21:22, 23:12, 14:15). Три из четырех четвертей латвийские баскетболистки уступили, а нужный задел создали в 3-й четверти (23:12). У Латвии 17 очков набрала Страутмане, 14 — Павелсоне, 11 — Иванда Худякова.

Этой победой Латвия фактически обеспечила себе выход в плей-офф из группы С. 25 июля сборной Латвии играть в последнем туре против канадок. В 1/8 финала команду ждет матч против одной команд группы D (Австралия, Венгрия, Япония и Мексика).

В группе А на ЧМ-2017 выступают Италия, США, Китай и Мали, в группе В — Испания, Россия, Пуэрто-Рико и Египет.

В прошлом году юниорки сборной Латвии под руководством Айнара Чуксте заняли 4-е место на чемпионате Европы U-18 и завоевали путевку на этот чемпионат мира в Италии. Из игроков нынешнего состава в прошлом сезоне на ЧЕ не было только Мары Моте. Команда Чуксте этого возраста играет вместе на протяжении уже трех лет: на ЧЕ-2014 среди девушек сборная Латвии U-16 была пятой, а на ЧЕ-2016 среди юниорок — 4-й. В прошлом году юношеская сборная Латвии U-17 заняла 10-е место на ЧМ.