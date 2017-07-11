В Португалии проходит женский чемпионат Европы по баскетболу среди молодежи. Сборная Латвии U-20 в группе одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места.

На старте турнира баскетболистки Латвии обыграли сверстниц из Литвы (78:66), а затем уступили вице-чемпионкам прошлого года итальянкам (55:67) и хозяйкам ЧЕ португалкам (67:72 ОТ).

В итоге с балансом 1-2 сборная Латвии U-20 заняла третье место в группе В и в 1/8 финала сыграет со сборной Польши (второе место в группе А). Победителем группы стала Италия (3 победы), второе место у Португалии (2 победы), последнее — у Литвы (0).

В 2015 году на молодежном первенстве Европы женская сборная Латвии U-20 заняла 12-е место, а в прошлом году — седьмое. Лучшие достижения женской латвийской молодежки — бронзовые медали ЧЕ в 2005, 2009 и 2010 годах.