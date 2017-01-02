Предыдущих четыре матча сборная Латвии сверстникам из США (1:6), России (1:9), Канады (2:10) и Словакии (2:4 уступили. И впереди борьба за выживание, в которой соперником латвийской молодежки неожиданно оказались финны. Будущая смена Суоми, прибывшая в Канаду в ранге чемпионов мира, проиграла три первых матча и потеряла все шансы на выход в плей-офф. После этого финская команда лишилась главного тренера и обыграла уже в ничего ни значащем матче швейцарцев (2:0).

Вот с таким противником латвийской команде и предстояло сегодня провести первый матч серии до двух побед в борьбе за выживание. И надо отметить, подопечные Милюнса бились с первой минуты до последней.

Счет был открыт финнами на 8-й минуте матча, когда они получили большинство. В дальнейшем голкипер сборной Латвии Марек Митенс не раз выручал свою команду, отразив только за первый период 19 бросков. Впрочем, его коллеге Вейни Вехвилайнену латвийцы тоже не давали скучать, беспокоили 12 раз, только вот пробить не сумели. Правда, на 5-й минуте второй трети матча шайба все-таки залетела в сетку ворот Вехвилайнена после броска Максима Пономаренко — 1:1.

Забросив шайбу, латвийские хоккеисты почувствовали себя намного увереннее. Дважды они получали численный перевес, но реализовать его не получилось. В концовке периода уже финская команда дважды оказывалась в большинстве, однако и ей не удалось выйти вперед, не в последнюю очередь благодаря отличным действиям Митенса.

В заключительной трети матча команды заиграли в более осторожный хоккей, а удача в середине периода улыбнулась финской команде. Шайба после броска игрока Суоми попала в конек Смирнова и угодила в сетку — 2:1.

В оставшееся до финальной сирены время у сборной Латвии хороший момент отыграться имел Рудольф Балцерс. За минуту с небольшим до окончания матча Милюнс взял тайм-аут, последние полминуты его команда провела без вратаря, однако отыграться ей не удалось. Завтра команды встретятся еще раз, и в случае второй победы финны обеспечат себе сохранение места в элитном дивизионе.

МЧМ-2017. Утешительный раунд (1-й матч):

Финляндия U20 — Латвия U20 — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Саариярви (Рясянен, 07:43-бол.). 1:1 Пономаренко (Тралмакс, Крастенберг, 24:37). 2:1 Весалайнен (Толванен, Хейсканен, 49:00).

Броски: 45 — 24

Вратари: Вехвалайнен — Митенс

Штраф: 10 — 12.

2 января. Монреаль. Centre Bell. 3 016 зрителей.