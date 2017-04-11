В третьем туре основного раунда квалификации на ЕВРО-2018 по футзалу сборная Латвии в Румынии со счетом 3:4 уступила сборной Финляндии и заняла последнее место в группе.

На старте отборочного турнира сборная Латвии уступила португальцам (1:2), а затем и румынам (1:3), и замыкала турнирную таблицу. Финны же в первом туре упустили победу над хозяевами группы румынами (за 5 секунд до конца вели 5:3, но потом дважды пропустили, итог — 5:5), днем позже проиграли португальцам (1:5) и с одним очком шли предпоследними.

Матч имел турнирное значение для обеих сборных — Финляндия и Латвия претендовали на третье место, которое дает право при определенных условиях попасть в стыковые матчи. Более того, финны вполне могли оказаться и вторыми в группе.

За последние годы Латвия и Финляндия несколько раз встречались между собой. Финны побеждали чаще, в том числе и на Кубке Балтии-2015 в Эстонии. Сейчас финнов тренирует хорватский специалист Мицо Мартич.

В отчетном матче счет открыли финские футзалисты: Хосио пробил мимо Бондарса на 9-й минуте. Ближе к концу тайма Аванесов с пенальти сравнял результат, а через 1.20 Сень реализовал 10-метровый — 2:1. Но за 20 секунд до перерыва Тиркконен восстановил равенство — 2:2.

Спустя 31 секунду после начала второго тайма финны вновь вырвались вперед. На 28-й минуте Икстенс сранял счет (3:3), но последнее слово осталось все же за соперником — 3:4.

Сборная Латвии проиграла все три матча и финишировала последней в группе.

В отборе на ЕВРО-2016 латвийская сборная в основном раунде проиграла России и Боснии/Герцеговине, сыграла вничью с Голландией и тоже заняла последнее место.

Группа D. 3-й тур

Латвия — Финляндия 3:4 (2:2)

Голы: Аванесов 18 (пен), Сень 19 (10-метровый), Икстенс 28 — Хосио 9, Тиркконен 20, Аутио 21, М.Кютеля 34.

Латвия: Бондарс, Ерофеев — Сень — Аванесов — Матюшенко, Икстенс, Херцберг, Яковлев, К.Забаровский, Халимон, Страздыньш, Я.Пастарс.

Финляндия: Саволяйнен, Юнно — Тиркконен — Ванха — Тейттинен, Аутио, Истрефи, Гренхольм, Юркияйнен, М.Кютеля, Хосио, Корпела.

Предупреждения: Херцберг 24 — Тиркконен 18.

Удары (в створ): 17 (5) — 32 (13)

Фолы: 8-8

11 апреля. Кэлэраши.

Португалия — Румыния — 18.00

После 2-го тура

1. Португалия 2 2 0 0 7-2 6

2. Румыния 2 1 1 0 8-6 4

3. Финляндия 3 1 1 1 10-13 4

4. ЛАТВИЯ 3 0 0 3 6-9 0

Бомбардиры: Ф.Матей (Румыния) — 4, Аутио (Финляндия) — 4, Бруну Коэлью (Португалия) — 3, Ерофеев (Латвия) — 2…