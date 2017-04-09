Сборная Латвии по футзалу во втором туре основного раунда квалификации на ЕВРО-2018 со счетом 1:3 уступила хозяевам группы румынам. В двух матчах Латвия очков не набрала, но сохраняет шансы на третье место.

Накануне сборная Латвии была близка к сенсации, когда едва не отняла очки у фаворита группы и одной из ведущих сборных мира португальцев. Команда Артура Шкетова вела в счете до середины второго тайма, а потом пропустила дважды в течение полутора минут и в итоге уступила 1:2.

Тогда как румыны еще за 4 секунды до конца проигрывали финнам с разницей в "-2", однако не только успели забить 4-й гол, но и на последней секунде сравнять счет с 10-метрового пенальти — 5:5.

Матч Латвия — Румыния являлся ключевым для обеих команд в соперничестве за второе место. В первом тайме травму получил один из опытных игроков сборной Латвии Колесников. Результат 0:0 держался почти весь первый тайм, когда за минуту 10 до перерыва Ф.Матей вывел хозяев вперед.

На 25-й минуте Сеч удвоил перевес румын. С 33-й минуты вместо Бондарса стал выходить пятый полевой игрок. В позиционных атаках Латвия потратила несколько минут, чтобы добиться своего. Если удар Икстенса пришелся в штангу, то на 39-й минуте Ерофеев с передачи Аванесова, сделанной с центра площадки, сократил отставание до 1:2 (в его активе был и гол португальцам). Но спустя 28 секунд Ф.Матей забил третий гол. На последних секундах Румыния едва не довела счет до 4:1 — один из игроков сборной Латвии выбил мяч из пустых ворот.

В другом матче дня Португалия переиграла Финляндию (5:1) и с шестью очками лидирует. У Румынии — 4 очка, у Финляндии — 1, у Латвии — 0. В последнем туре, 11 апреля, латвийским футзалистам играть с финнами (начало матча — 15:30 по латвийскому времени). А португальцы и румыны между собой оспорят первое место.

Победители семи групп напрямую выходят в финальный турнир чемпионата Европы-2018 (турнир примет Словения). Сборные, занявшие вторые места, и одна из лучших третьих мест, сыграют в стыковых матчах. В случае победы на финнами сборная Латвии наберет 3 очка и займет третье место: теоретически она еще может оказаться лучшей, среди тех, кто окажется третьим во всех группах.

Группа D. 2-й тур

Румыния — Латвия 3:1 (1:0)

Голы: Ф.Матей 19, 38, Сеч 25 — Ерофеев 38.

Румыния: Янку, Ф.Матей — М.Матей — Лупу — Паулу Феррейра, Рэдуку, Мовиляну, Молдовяну, Стойка, Ковач, Сеч, О.Чомо, Панзару.

Латвия: Бондарс, Икстенс — Аванесов — Я.Пастарс — Матюшенко, Ерофеев, Сень, Херцберг, Яковлев, К.Забаровский, Колесников, Халимон, Страздиньш.

Предупреждения: О.Чомо 39 — К.Забаровский 30, Ерофеев 40, Аванесов 40.

Удары (в створ): 43 (16) — 36 (9)

Фолы: 4-6

9 апреля. Кэлэраши.

Финляндия — Португалия 1:5 (0:3)

Голы: Аутио 34 — Анилтон 8, 14, Тьягу Бриту 13, Фабиу Сесилиу 30, Бруну Коэлью 39.

После 2-го тура

1. Португалия 2 2 0 0 7-2 6

2. Румыния 2 1 1 0 8-6 4

3. Финляндия 2 0 1 1 6-10 1

4. ЛАТВИЯ 2 0 0 2 3-5 0

Бомбардиры: Ф.Матей (Румыния) — 4, Бруну Коэлью (Португалия) — 3, Аутио (Финляндия) — 3, Ерофеев (Латвия) — 2…