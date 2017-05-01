Сборная Латвии по хоккею провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира. В Равенсбурге она со счетом 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) уступила сборной Германии.

Этот матч был первым за сборную Латвии для нападающих Земгуса Гиргенсона и Яниса Спруктса в ходе подготовки к ЧМ-2017. Вне заявки в этот раз остался Гинтс Мейя: на прошлой неделе на одной из тренировок ему сломали нос, после чего игрок перенес операцию.

Накануне сборная Латвии обыграла немцев в овертайме (4:3). Теперь нулевой счет держался до середины второго периода, хотя уже в дебюте хорошую возможность упустил Джериньш, не реализовавший выход один в один. В целом по первому периоду инициатива была у Латвии.

В начале второго периода вблизи ворот оказался Дарзиньш, но его бросок в большинстве был неудачен. А на 28-й минуте Тиффелс прошел справа и бросил почти с нулевого угла. Шайба задела клюшку А.Кулды и влетела в верхний ближний угол ворот, защищаемых Пунненовым, которого вскоре сменил Калныньш.

В третьем периоде хозяева повели 2:0 (дубль оформил Тиффелс, при этом Калныньш действовал не очень удачно), потом с передачи Букартса одну шайбу отыграл Разгалс (для него гол стал дебютным за сборную), но Калныньш не справился с броском Зайденберга от синей линии. В концовке при 1:3 латвийская сборная сменила вратаря шестым полевым игроком, устроила штурм ворот и после нескольких добиваний Дарзиньш с двух метров поразил ворота — 2:3.

До конца третьего периода оставалась ровно минута. Гости вновь заперли соперника в его зоне, много бросали, но от поражения не ушли. Лучшим игроком матча у сборной Латвии был назван Янис Спруктс.

Всего в девяти проверочных матчах перед ЧМ сборная Латвии одержала 4 победы и 5 раз проиграла: сначала дважды уступила олимпийской сборной России, а затем обменивалась победами с белорусами, шведами, французами и немцами.

Мировое первенство стартует 5 мая. Стартовый матч сборная Латвии проведет 6 мая — в Кельне против датчан. Следующими соперниками Латвии на групповом этапе будут Россия, США, Швеция, Словакия, Германия и Италия. 4 лучшие команды выйдут в 1/4 финала, худшая вылетает в первый дивизион.

Контрольный матч

Германия — Латвия 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 Тиффелс (Кригер, 27.51). 2:0 Тиффелс (Райл, 48.14). 2:1 Разгалс (Рих.Букартс, Балинскис, 51.43). 3:1 Зайденберг (Эхлиз, Тиффелс, 55.08). 3:2 Дарзиньш (Джериньш, Спруктс, 58.50).

Вратари: Аус ден Биркен — Пунненов (Калныньш, с 31.16).

Штраф: 18-12

1 мая. Равенсбург.