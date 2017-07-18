С 17 июля сборная Латвии по баскетболу под руководством Айнара Багатскиса начала подготовку к чемпионату Европы-2017. С первых тренировок вместе с командой занимается главная звезда сборной — Кристапс Порзиньгис, но пока нет ряда других потенциальных лидеров.

В частности, на первой тренировке отсутствовали Янис Тимма (к началу сезона готовится в США), братья Давис и Дайрис Бертансы, Янис Стрелниекс. Не было Роланда Фрейманиса и Каспара Берзиньша, про которых в последнее время появлялась информация, что их в сборной больше не будет. Не сыграет за сборную и Ингус Якович: разыгрывающий сам созвонился с тренерами и попросил не вызывать его на сбор, поскольку ведет самоподготовку к новому клубному сезону.

Давис Бертанс сейчас находится в США, где еще на прошлой неделе выступал за "Сан-Антонио Сперс" в Летней лиге НБА. В одном из матчей он получил повреждение, после чего выразил сомнение, сможет ли он помочь сборной на Евробаскете-2017. Если Давис приедет, то предположительно к 8 августа. А вот Дайрис Бертанс за первой тренировкой сборной наблюдал со стороны.

Среди кандидатов в сборную Латвии изначально был и задрафтованным этим летом в НБА центровой Анжей Пасечник, который уже заявил, что в этот раз не сможет помочь сборной. В списке отсутствует талантливый Родион Куруц: в новом сезоне он собирается пробиться в основной состав "Барселоны". Ранее Куруц отказался от выступления за сборную Латвии U-20, в эти дни выступающую на ЧЕ в Греции.

На пресс-конференции после первой тренировки Айнарс Багатскис сказал: "Спасибо Берзиньшу и Фрейманису за то, что они выступали за сборную предыдущие годы. И все же, если опытные игроки не могут полностью отдаваться игре, лучше дать возможность проявить себя молодым баскетболистам".

"На первой тренировке было 14 человек. Остальные к команде присоединятся в течение двух-трех недель. Почти все тренируются с самого начала подготовительного цикла, что говорит об их ответственности и профессиональному отношению к делу. Сборной нужны те, кто не ищет оправданий. У нас они есть.

Все предыдущие годы мы играли стабильно. Одна из причин этого — то, что были хорошо подготовлены физически. Талант компенсировали неуступчивостью, физической готовностью и командной химией. Был очень хороший баланс между опытом, молодостью и неуступчивостью", — отметил Багатскис.

По его словам, "к чемпионату Европы все команды готовятся серьезно. Наша цель на этом турнире — забраться как можно выше. С этим составом мы будем неудобным соперником для любого. Чемпионат Европы — короток, первая цель — выход из группы, следующая — занять по итогам предварительного этапа как можно более высокое место. А потом уже все решит одна игра".

Айнарс Багатскис с уважением отнесся к решению Анжея Пасечника не выступать в этом году за сборную. "Его отстуствие скажется, однако на позиции высоких игроков в сборной довольно много баскетболистов… Стрелниекс, Тимма и Дайрис Бертанс готовятся по индивидуальным программам, они присоединятся после 31 июля, после проверочного матча с финнами. А Давис Бертанс будет 7 августа", — сообщил тренер.

Он сказал, что сейчас к сборной Латвии прикован большой ажиотаж, в связи с чем, не все тренировки будут проходить при открытых дверях. "Если зал будет открыт для всех, то каждая тренировка будет как микро-матч. В команде есть внутренние дела, которые в ней и должны остаться", — пояснил он.

Главная звезда латвийского баскетбола Кристапс Порзиньгис на пресс-конференции сказал, что в сборной он не хочет обсуждать об НБА и своем клубе ("Нью-Йорк Никс").

"Все очень хорошо распланировано, как работать, как разложить физическую подготовку. Приятно вновь оказаться в Европе. Радует, что все организовано на высоком уровне. Теперь надо работать… У меня будет свой физиотерапевт, который повсюду ездит со мной. Что касается телохранителя, то все организует моя команда. Знаю, что ко мне приставят человека, который обо всем позаботится", — рассказал Порзиньгис.

"27 июля поеду в Африку, и тренировочный процесс в сборной прервется на 10 дней. Поэтому на сборе нахожусь с самого начала", — добавил игрок "Нью-Йорка".

Евробаскет пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная Латвии сыграет в группе D против сербов, турков, россиян, бельгийцев и великобританцев. Матчи пройдут в Стамбуле. В плей-офф выйдут 4 команды из группы.

Кандидаты в сборную Латвии:

Янис Стрелниекс ("Олимпиакос", Греция), Дайрис Бертанс ("Милан", Италия), Янис Блумс, Мартыньш Мейерс, Илья Громов, Клавс Чаварс (все — "ВЭФ-Рига"), Жанис Пейнерс (ПАОК, Греция), Ингус Якович, Айгарс Шкеле (оба — "Вентспилс"), Кристапс Яниченокс (без клуба), Андрей Гражулис ("Парма", Россия), Давис Леясмейстерс ("Кросно", Польша), Артур Аусейс ("Лиепая"), Янис Тимма ("Баскония", Испания), Ойярс Силиньш ("Тренто", Италия), Роландс Шмитс ("Фуэнлабрада", Испания), Янис Берзиньш (без клуба), Кристапс Порзиньгис ("Нью-Йорк", НБА), Давис Бертанс ("Сан-Антонио", НБА), Каспарс Берзиньш (без клуба), Роландс Фрейманис ("Муратбей", Турция).