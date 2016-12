Первую игру латвийская команда уступила американцам (1:6), тогда как россияне проиграли канадцам (3:5). Конечно, никаких иллюзий по поводу исхода противостояния следующего матча с Россией у тренерского штаба сборной Латвии не было. Хотя матч начался с очень хорошего момента для латвийской команды: оборона россиян прозевала Барановскиса, но форвард не сумел переиграть кипера Сухачева. Ответ российских хоккеистов не заставил ждать и вскоре уже Григалс отражал бросок Квартального.

На 6-й минуте счет был открыт, а отличился Данил Юртайкин. Следом латыши сумели продержаться в меньшинстве и затем сами получили численный перевес. Реализовать его не удалось, а выскочивший со скамейки штрафников Александр Полунин спокойно разобрался с Григалсом еще раз — 2:0.

Дальше сборная Латвии получила еще одно большинство, а Мартыньш Дзиркалнс обязан был забивать, если бы не Сухачев, который изловчился и сумел отбить шайбу ловушкой.

Под занавес периода россияне забили третий гол, когда оборона латвийской команды позволила на пятаке добить шайбу Павлу Карнаухову — 3:0.

В перерыве наставник латвийцев Эрик Милюнс решил заменить Григалса на Романовскиса. Но не прошло и минуты с момента возобновления игры, как его переиграл Кирилл Капризов.

Вскоре последовало очередное удаление в составе российской команды и сборной Латвии наконец-то удалось размочить счет: Дзиеркалнс вошел в зону, отпасовал Рудольфу Балцерсу, и тот броском с кистей отправил шайбу в ближний угол — 4:1.

Ответ российских хоккеистов был мощным: в течение следующих 82 секунд шайба еще дважды оказалась в сетке владений Романовскиса (Денийсу так и не удалось отразить ни одного броска), и Милюнс принял решение вернуть в игру Григалса.

Teamwork makes the dream work. Belyayev finishes off the passing play to make it 6-1 Russia. @CanadianTire #BigPlay https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/3rbGeu6Llx

— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2016