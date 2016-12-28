Хоккеисты сборной Латвии провели второй матч на молодежном первенстве мира в Торонто и потерпели еще одно крупное поражение. На сей раз от команды России, забросившей латвийцам по три шайбы в каждом периоде.

Первую игру латвийская команда уступила американцам (1:6), тогда как россияне проиграли канадцам (3:5). Конечно, никаких иллюзий по поводу исхода противостояния следующего матча с Россией у тренерского штаба сборной Латвии не было. Хотя матч начался с очень хорошего момента для латвийской команды: оборона россиян прозевала Барановскиса, но форвард не сумел переиграть кипера Сухачева. Ответ российских хоккеистов не заставил ждать и вскоре уже Григалс отражал бросок Квартального.

На 6-й минуте счет был открыт, а отличился Данил Юртайкин. Следом латыши сумели продержаться в меньшинстве и затем сами получили численный перевес. Реализовать его не удалось, а выскочивший со скамейки штрафников Александр Полунин спокойно разобрался с Григалсом еще раз — 2:0.

Дальше сборная Латвии получила еще одно большинство, а Мартыньш Дзиркалнс обязан был забивать, если бы не Сухачев, который изловчился и сумел отбить шайбу ловушкой.

Под занавес периода россияне забили третий гол, когда оборона латвийской команды позволила на пятаке добить шайбу Павлу Карнаухову — 3:0.

В перерыве наставник латвийцев Эрик Милюнс решил заменить Григалса на Романовскиса. Но не прошло и минуты с момента возобновления игры, как его переиграл Кирилл Капризов.

Вскоре последовало очередное удаление в составе российской команды и сборной Латвии наконец-то удалось размочить счет: Дзиеркалнс вошел в зону, отпасовал Рудольфу Балцерсу, и тот броском с кистей отправил шайбу в ближний угол — 4:1.

Ответ российских хоккеистов был мощным: в течение следующих 82 секунд шайба еще дважды оказалась в сетке владений Романовскиса (Денийсу так и не удалось отразить ни одного броска), и Милюнс принял решение вернуть в игру Григалса.

Teamwork makes the dream work. Belyayev finishes off the passing play to make it 6-1 Russia. @CanadianTire #BigPlay https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/3rbGeu6Llx

— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2016

Результат 6:1 держался до конца периода, хотя в одном эпизоде едва не напортачил российский кипер: Сухачев на выходе из ворот неудачно сыграл клюшкой, шайба полетела в пустую рамку и прошла рядом со штангой. В свою очередь, Квартальнов угодил в перекладину, а Григалс спас команду еще от нескольких неприятностей.

На 7-й минуте заключительной трети матча и Григалс был бессилен что-либо сделать, когда Капризов замкнул хорошую передачу партнера в большинстве — 7:1.

Латвийцы продолжали удаляться и до конца игры получили еще два гола в меньшинстве, а Кирилл Капризов оформил хет-трик и установил окончательный результат — 9:1. К слову, форвард "Салават Юлаева" набрал в этом поединке 5 (3+2) результативных баллов, а сборная России первые очки на турнире.

Следующий матч сборная Латвии проведет с канадцами (29 декабря), но главный соперник команды Милюнса в группе — это словаки (30 декабря).

МЧМ-2017. Группа B. 2-й тур

Латвия U20 — Россия U20 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 Юртайкин (Дронов, 05:33). 0:2 Полунин (Капризов, Сидоров, 12:10). 0:3 Карнаухов (Гурьянов, Кудако, 17:39). 0:4 Капризов (Воробьев, Полунин, 20:56). 1:4 Балцерс (Дзиеркалс, 23:42-бол.). 1:5 Полунин (Рыков, Воробьев, 24:21). 1:6 Беляев (Юртайкин, Алексеев, 25:04). 1:7 Капризов (Рыков, Воробьев, 46:07-бол.). 1:8 Тренин (Капризов, Полунин, 49:28-бол.). 1:9 Капризов (Рыков, Воробьев, 56:07-бол.).

Броски: 26 — 40

Вратари: Григалс (с 20:00-25:04 — Романовскис) — Сухачев.

Штраф: 18 — 10.

27 декабря. Торонто. Air Canada Centre.

Группа В

1. США 1 1 0 0 0 6-1 3

2. Канада 1 1 0 0 0 5-3 3

3. Россия 2 1 0 0 1 12-6 3

4. Словакия 0 0 0 0 0 0-0 0

5. Латвия 2 0 0 0 2 2-15 0