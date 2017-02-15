Латвийские таэквондистки сестры Инесе и Иоланта Тарвиде на турнире Turkish Open завоевали первое и второе места соответственно.

Выступавшая во взрослой весовой категории до 53 кг (32 участницы) 18-летняя Инесе Тарвиде сперва одолела турчанку Суди Бурсу (24-4), а затем оказалась сильнее представительницы Азербайджана Гульханим Йесидалу (18-12). В четвертьфинале она с минимальным преимуществом (5-4) выиграла у десятого номера мирового рейтинга Татьяны Кудашовой из России, после чего был упорный и равный поединок с еще одной хозяйкой турнира Дурдане Альтунель (14-14), но по дополнительным показателям победу одержала Инесе.

Наконец, решающий поединок за первое место против немки Иоанной Анрпеопулу (чемпионкой Европы-2016 среди юниоров) Тарвиде завершила в свою пользу со счетом 23-13 и выиграла эти соревнования.

17-летняя Иоланта выступала среди юниоров в категории до 52 кг (23 участницы) и начала турнир с двух уверенных побед над турчанками, а следом оказалась сильнее россиянки Маргариты Рыжик (10-0). В полуфинале Тарвиде-младшая выиграла у еще одной представительницы России Валерии Колосовой (7-1), но в финале была вынуждена признать минимальное превосходство украинки Евгении Жиль (4-5).

В настоящий момент сестры Тарвиде представляют немецкий клуб "Фридрихсхафен".