Севастова сейчас занимает высшее в карьере 17-е место в мировом рейтинге, а на турнире серии WTA "International" в Бухаресте посеяна первой, чего ранее в ее карьере не было ни на одном из турниров уровня WTA.

В прошлом году на грунтовом турнире в Бухаресте Севастова дошла до финала, где проиграла румынке Симоне Халеп (0:6, 0:6), а в этот раз стартовала с разгрома над словачкой Яной Чепеловой (91-я ракетка мира) — 6:2, 6:0. Предыдущая встреча соперниц была в апреле в Чарльтоне на грунте, и тогда Анаставия уступила в первом круге 6:4, 4:6, 1:6. Теперь счет личных встреч стал 1-2 — пока не в пользу Севастовой.

За победу латвийская теннисистка получила 30 очков, а во втором круге сыграет либо с черногоркой Данкой Ковинич, либои сМАагдаленой Фрех из Польши.

На мужском грунтовом турнире серии ATP World Tour 250 в шведском Баштаде Гулбис в первом круге взял верх над прошедшим через квалификацию бельгийцем Артуром де Грефом — 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался почти два часа. Гулбис сейчас в рейтинге 348-й (до "Уимблдона" был 589-м), а дебютант турнира де Греф — 115-й. Ранее между собой они не встречались.

Для рижанина эта третья победа в сезоне в основных соревнованиях уровня АТР, причем две предыдущие были одержаны им на "Уимблдоне". В целом в этом году баланс побед/поражений у Эрнеста теперь 5-8.

За выход в следующий этап Гулбис заработал 20 очков, а во втором круге он сыграет с россиянином Кареном Хачановым (пятый сеяный на турнире и 33-й в мире). На турнире в Швеции первая ракетка Латвии выступает по "защищенному рейтингу".