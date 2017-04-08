Латвийской теннисистке Анастасии Севастовой (WТA, 26) не удалось пройти в пятницу четвертьфинальный барьер крупного турнира Volvo Car Open в американском Чарльстоне (штат Южная Каролина).

В 1/4 финала латвийской теннисистке в соперницы досталась уже вторая немка на этом турнире. Но если с Андреа Петкович Севастова справилась довольно уверенно во втором круге, то вот Лауру Зигемунд пройти не удалось.

Занимающая в рейтинге WTA 37-ю строчку Зигемунд в Чарльстоне уже отметилась победами над стоящими выше в рейтинге чешкой Шафаржовой (WTA, 28) и десятой ракеткой мира Винус Уильямс. Так что для Анастасии легкого матча не предвиделось.

Забегая вперед, отметим, что так оно в итоге и получилось: немке для оформления пропуска в полуфинал потребовалось ровно сто минут.

В первом сете Анастасии удалось взять только два гейма.

Во втором борьба получилась более упорной. Поначалу Севастова за счет двух брейков даже вырвалась далеко вперед (3:0).

Sevastova has made a wonderful start to the second set! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/xRa88k8rVn— WTA (@WTA) 7 апреля 2017 г.

Потом Лаура отыграла один брейк, следующий оформила в восьмом гейме и восстановила равновесие, а в десятом реализовала победный и шестой в матче — 6:4.

Зигемунд за всю встречу один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7-ми, у Севастовой с реализацией дело было хуже — только 3 из 7-ми.

Таким образом, уроженка Лиепаи завершила выступление в Чарльстоне, заработав там 100 рейтинговых баллов и гонорар в размере 17 858 долларов.

Volvo Car Open-2017. 1/4 финала

Анастасия Севастова (Латвия) — Лаура Зигемунд (Германия) 2:6, 4:6

38 из 49 = 78% Попадание первой подачи 46 из 60 = 77%

17 из 38 = 45% Выигрыш первой подачи 29 из 46 = 63%

4 из 11 = 36% Выигрыш второй подачи 6 из 14 = 43%

0 Эйсы 1

1 Двойные ошибки 2

25 из 60 = 42% Очки, выигранные на приеме 28 из 49 = 57%

3 из 7 = 43% Реализация брейк-пойнтов 6 из 7 = 86%

46 Все выигранные очки 63

Продолжительность — 1 час 20 минут.

7 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл". Корт Вольво Кар Стэдиум (покрытие- грунт).