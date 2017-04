В 1/4 финала латвийской теннисистке в соперницы досталась уже вторая немка на этом турнире. Но если с Андреа Петкович Севастова справилась довольно уверенно во втором круге, то вот Лауру Зигемунд пройти не удалось.

Занимающая в рейтинге WTA 37-ю строчку Зигемунд в Чарльстоне уже отметилась победами над стоящими выше в рейтинге чешкой Шафаржовой (WTA, 28) и десятой ракеткой мира Винус Уильямс. Так что для Анастасии легкого матча не предвиделось.

Забегая вперед, отметим, что так оно в итоге и получилось: немке для оформления пропуска в полуфинал потребовалось ровно сто минут.

В первом сете Анастасии удалось взять только два гейма.

Во втором борьба получилась более упорной. Поначалу Севастова за счет двух брейков даже вырвалась далеко вперед (3:0).

Sevastova has made a wonderful start to the second set! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/xRa88k8rVn— WTA (@WTA) 7 апреля 2017 г.