Севастова сейчас занимает 17-е место в мире, 18-летняя Блинкова — 115-е. Ранее между собой встречались в конце прошлого сезона, когда на турнире "Премьер" в Москве латвийка проиграла россиянке из третьей сотне рейтинга со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (10:12). Для Севастовой то поражение стало пятым подряд, а для Блинковой победа стала самой весомой в карьере: лиепайчанка тогда была 31-й в рейтинге.

Спустя немногим более полугода в шведском Баштаде Севастова взяла у Блинковой реванш. По ходу первого сета она уступала 1:3, но смогла переломить ситуацию на корте и выиграла 5 геймов подряд — 6:3. В первом гейме второго сета россиянка вновь проиграла свою подачу, и Севастова уверенно довела матч до победы — 6:1.

За выход во второй круг Севастова получит 30 очков. Ее следующей соперницей вновь станет одна из россиянок — либо Екатерина Александрова, либо Елизавета Куличкова.