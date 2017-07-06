На этом турнире партнершей Севастовой была Менди Минелла из Люксембурга, которая находится на пятом месяце беременности. Минелла заранее заявила, что после "Уимблдона" отправится в декретный отпуск, чтобы родить ребенка.

В первом круге Севастова и Минелла уступили Ипека Союлу (Турция) / Варатчай Вангтеапчай (Таиланд) — 1:6, 6:7 (2:7). В мировом рейтинге парного разряда Севастова занимает 153-е место (за выступление на "Уимблдоне" получит 5 рейтинговых очков), Минелла — 97-е.

Ранее за карьеру Анастасия всего трижды преодолевала первый круг парного разряда на "мэйджорах". В одиночном разряде на "Уимблдоне-2017" лиепайчанка прошла стадию 1/64 финала, но вылетела в 1/32 финала.

Остапенко вместе с 34-летней американкой Ракелой Атаво (17 титулов за карьеру) была посеяна на "Уимблдоне" под 11-м номером. В рейтинге WTA латвийская спортсменка — 32-я в мире в парном разряде (карьерный рекорд), Атаво — 17-я. Именно вместе с Атаво первая ракетка Латвии выиграла титул категории "Премьер" в апреле в Штутгарте. А вот на "Ролан Гаррос" этот дуэт выбыл после первого матча.

В Лондоне Остапенко и Атаво на старте уступили британскому дуэту Джосселин Рэй / Лора Робсон со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Хотя два предыдущих сезона Атаво в парном разряде играла в полуфинале "Уимблдона".

В двух первых сетах для общей победы парам требовалось сделать по два брейка. А в решающей партии в восьмом гейме Рэй и Робсон взяли очко на подаче Атаво, повели 5:3, и в следующем гейме с четвертого матч-бола завершили встречу в свою пользу.

В прошлом году на "Уимблдоне" Остапенко прошла в парном разряде два круга, что для нее является личным достижением в паре на "Больших шлемах".

Теперь Остапенко сосредоточится на одиночном разряде: 7 июля в третьем круге ей предстоит матч против итальянки Камиллы Джорджи.