Ранее теннисистки между собой никогда не встречались и первый очный поединок прошел с преимуществом Севастовой, которая уже в первом гейме матча оформила брейк. Немка в четвертом гейме отыгралась, но тут же снова отдала свою подачу.

Дальше Анастасии пришлось потрудиться чтобы снова не проиграть очко (отыграла двойной брейк-пойнт), потом то же самое сделала Пектович, но в девятом гейме уроженке Лиепаи удалось реализовать третий брейк-пойнт и выиграть партию — 6:3.

Второй сет начался с двух выигранных немкой геймов, на что Севастова ответила тем же. С этого момента теннисистки брали очки на своих подачах, хотя в восьмом гейме Петкович едва ее не уступила, но сумела отыграть тройной брейк-пойнт. Анастасии следом тоже пришлось вытаскивать подачу со счета — 15-40 и это у нее получилось. Ну и в десятом гейме она поставила победную точку, реализовав пятый брейк-пойнт в матче — 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты, за это время латвийская теннисистка сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из дюжины представившихся и допустила 2 двойные ошибки, ее сопернице удалось оформить только 2 брейка при одной двойной. За выход в третий круг заработала 55 рейтинговых очков и 9254 доллара. Следующей ее соперницей станет Онс Жабер из Туниса.

Volvo Car Open-2017 (2-й круг)

Анастасия Севастова (Латвия) — Андреа Петкович (Германия) 6:3, 6:4.