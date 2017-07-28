В первом круге латвийская теннисистка обыграла россиянку Анну Блинкову (6:3, 6:1), а во втором — другую представительницу России Елизавету Куличкову (6:2, 6:3), которые находятся во второй сотне мирового рейтинга.

На турнире в Баштаде Севастова была посеяна под вторым номером, а в рейтинге WTA стоит сейчас 17-й. Синякова имеет 7-й посев и 56-я в мировом рейтинге. Ранее между собой они встречались один раз. В прошлом сезоне на турнире серии ITF 100 000 в Трнаве в финале Севастова уступила чешке со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 0:6.

Синякова начала матч уверенно. Она выиграла свою подачу, а во втором гейме сделала брейк. В пятом гейме лиепайчанка еще раз отдала свою подачу и вскоре счет был 5:1 в пользу талантливой чешки. В седьмом гейме вторая ракетка Латвии ответила своим брейком, но партию уже не спасла — 3:6.

В начале второго сета Севастова вновь действовала неудачно на своей подаче — 0:2. В шестом гейме ей удалось сделать обратный брейк и сравнять счет (3:3). В десятом гейме у Севастовой на подаче было 0:40, но она героически отыграла все брейк-пойнты — 5:5. В следующем гейме лиепайчанка забрала чужую подачу, а позже довела партию до победы — 7:5.

Первая половина решающей партии была похожа на предыдущую. Севастова снова рано проиграла свою подачу, и вновь отыгралась в шестом гейме — 3:3. В девятом гейме при 5:4 Севастова после 40:15 проиграла три розыгрыша подряд, но спасла свою подачу. И все же в 11-м гейме Анастасия позволила чешке сделать брейк — 6:5. В 12-м гейме латвийка отыграла первый матч-бол, но со второго Синякова поставила точку — 7:5.

За выступление в четвертьфинале Севастова получила 60 очков (в прошлом году проиграла в Баштаде во втором круге) и в новом рейтинге может претендовать на 16-е место, что станет карьерным рекордом.

А прошлогодняя финалистка Синякова в полуфинале сыграет с француженкой Каролин Гарсия (3-й посев), которая обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:2, 4:6, 7:5.