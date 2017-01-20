Первым высокий ориентир для всех задал украинский биатлонист Сергей Семенов, но вскоре его сместил с первой строчки лидер мирового сезона Мартен Фуркад, завершивший гонку на 15,8 секунд раньше. При этом француз заработал две штрафные минуты.

Шипулин, который в этом сезоне еще ни разу в личных стартах не поднимался на высшую ступеньку пьедестала (дважды был вторым и дважды — третьим), допустил по ходу гонки один промах и сумел превзойти время Фуркада на 41 секунду.

До последнего огневого рубежа на подиум претендовал и еще один россиянин, Максим Цветков. Но промах 20-м выстрелом отбросил его сразу на 7-е итоговое место. Вторым в итоге остался Фуркад, а третьим — Семенов, который всего на 8 секунд опередил именитого норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена.

Лидер сборной Латвии Андрей Расторгуев сегодня стрелял неважно (шесть штрафных минут) и в итоге уступил даже ветерану команды Илмару Брицису — 63-е и 62-е места соответственно. Еще один представитель Латвии Даумантс Луса показал 90-й результат среди 105 участников гонки.

Победа в индивидуальной гонке позволила Шипулину вернуться на второе место в общем зачете КМ, сместив оттуда немца Симона Шемппа, который финишировал сегодня пятым.

Кубок мира-2016/17. 6-й этап (Антхольц-Антерсельва). Индивидуальная гонка. Мужчины, 20 км

1. Антон Шипулин (Россия) — 50.38,1 (1 штрафная минута).

2. Мартен Фуркад (Франция) +41,0 (2).

3. Сергей Семенов (Украина) +56,8 (1)

4. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) +1.09,8 (2)…

62. Илмар Брицис (Латвия) +6.10,7 (3)

63. Андрей Расторгуев (Латвия) +6.17,4 (6)…

90. Даумантс Луса (Латвия) +8.49,5 (4)…