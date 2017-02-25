В немецком Кенигзее продолжается чемпионат мира по бобслею и скелетону. Сегодня были разыграны медали в женском скелетоне, где принимала участие и латвийская спортсменка Лелде Приедулена.

Два первых места заняли немки: выиграла Жаклин Леллинг, серебро — у Тины Херман, которая уступила соотечественнице 25 сотых секунды. Призовую тройку замкнула британка Элизабет Ярнольд, которая оказалась лучшей в третьем заезде. При этом отметим, что результаты соревнований во второй попытке были отменены.

Лелде Приедулена в первой попытке показала седьмое время. Во втором заезде на результаты серьезно повлияла погода (мокрый снег превратил покрытие трассы в сплошную слякоть), и организаторы приняли решение аннулировать его итоги.

В третьей попытке Лелде показала седьмое время, в четвертой — восьмое и по сумме трех заездов осталась на 7-й строчке.

ЧМ-2017. Скелетон (Кенигзее, 24 февраля). Женщины. Итоговая классификация.

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 2.35,35.

2. Тина Херман (Германия) — 2.35,60.

3. Элизабет Ярнольд (Великобритания) — 2.36,08…

9. Лелде Приедулена (Латвия) — 2.36,96…