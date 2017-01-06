Сегодня, 6 января, в немецком Альтенберге стартовал третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Первыми на старт вышли скелетонистки, среди которых была и представительница Латвии Лелде Приедулена.

Напомним, что этот и следующий этап Кубка мира в Германии (состоится через неделю в Винтерберге) пройдет без ведущих российских скелетонистов. В женской конкуренции до выяснения обстоятельств от соревнований на ближайшее время отстранены Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. После первых двух этапов наиболее высоко в общем зачете КМ стояла Никитина (12 место). В их отстутствии о себе пока заяляет Юлия Канакина, показавшая сегодня 7-й результат.

А доминировали в Альтенберге хозяйки трассы. Жаклин Леллинг показала абсолютно лучшее время в обеих попытках и уверенно заняла первое место. Ее соотечественница Тина Херман в упорной борьбе с австрийкой Яник Флок стала второй.

Лелде Приедулена показала один из лучших разгонов, но затем затем допустила ошибку на трассе и после первой попытки шла только девятой. Во второй она проехала уже с четвертым временем и по сумме заездов Лелде удалось подняться на итоговое пятое место, что значительно лучше ее выступления на первых этапах КМ в Северной Америке (9 и 7 места).

В общем зачете Приедулена поднялась на шестую позицию, а лидерство захватила Леллинг.

Скелетон. Кубок мира-2016/17. 3-й этап (Альтенберг, 6 января). Женщины.

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.57,17.

2. Тина Херман (Германия) — 1.57,61.

3. Янин Флок (Австрия) — 1.57,71…

5. Лелде Приедулена (Латвия) — 1.58,53…

Общий зачете КМ-2016/17 (после 3-х этапов):

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 619 баллов

2. Янин Флок (Австрия) — 561.

3. Тина Херман (Германия) — 554…

6. Лелде Приедулена (Латвия) — 504…