Напомним, что этот и следующий этап Кубка мира в Германии (состоится через неделю в Винтерберге) пройдет без ведущих российских скелетонистов. В женской конкуренции до выяснения обстоятельств от соревнований на ближайшее время отстранены Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. После первых двух этапов наиболее высоко в общем зачете КМ стояла Никитина (12 место). В их отстутствии о себе пока заяляет Юлия Канакина, показавшая сегодня 7-й результат.
А доминировали в Альтенберге хозяйки трассы. Жаклин Леллинг показала абсолютно лучшее время в обеих попытках и уверенно заняла первое место. Ее соотечественница Тина Херман в упорной борьбе с австрийкой Яник Флок стала второй.
Лелде Приедулена показала один из лучших разгонов, но затем затем допустила ошибку на трассе и после первой попытки шла только девятой. Во второй она проехала уже с четвертым временем и по сумме заездов Лелде удалось подняться на итоговое пятое место, что значительно лучше ее выступления на первых этапах КМ в Северной Америке (9 и 7 места).
В общем зачете Приедулена поднялась на шестую позицию, а лидерство захватила Леллинг.
Скелетон. Кубок мира-2016/17. 3-й этап (Альтенберг, 6 января). Женщины.
1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.57,17.
2. Тина Херман (Германия) — 1.57,61.
3. Янин Флок (Австрия) — 1.57,71…
5. Лелде Приедулена (Латвия) — 1.58,53…
Общий зачете КМ-2016/17 (после 3-х этапов):
1. Жаклин Леллинг (Германия) — 619 баллов
2. Янин Флок (Австрия) — 561.
3. Тина Херман (Германия) — 554…
6. Лелде Приедулена (Латвия) — 504…