В Будапеште на чемпионате мира по плаванию в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем команда Латвии в предварительных соревнованиях заняла 14-е место и не отобралась в финал.

В предварительных соревнованиях в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем стартовала 21 команда, а лучший результат показала команда Нидерландов — 3.23,89.

КомандаЛатвии в составе Увиса Калныньша, Гирта Фелдбергса, Габриэлы Никитиной и Кристины Штейны заняла 14-е место, проиграв голландцам около 15 секунд. Для попадания в финал латвийским пловцам требовалось проплыть на 10 секунд быстрее.

В индивидуальных дисциплинах Дана Колидзея заняла 30-е место на 50-метровке брассом (32,59 сек). От полуфинала ее отделила примерно секунда. На 50-метровке вольным стилем Никитина с результатом 25,78 сек заняла 35-е место, а Фелдбергс был 39-м на 50-метровке на спине (26,27 сек).

Таким образом, на ЧМ-2017 никому из латвийских пловцов не удалось попасть в полуфинал. Всего от Латвии стартовали семь спортсменов, выступавших в 13 индивидуальных дисциплинах и четырех эстафетах.

Два года назад на чемпионате мира в Казани лучше всех выступил Калныньш — 17-е место на дистанции 200 метров комплексом.