Кандидатуру экс-наставника екатеринбургского "Автомобилиста" и ханты-мансийской "Югры" лоббируют ветераны тольяттинского хоккея, сообщает портал.

Аболс работает в "Ладе" два последних сезона и пока команда до плей-офф была очень далека. Руководство клуба не особо винило латвийского тренера в неудачах, понимая природу их происхождения (недостаточное финансирование, кадры и т. п.). Но и нового контракта Аболс от "Лады" пока не дождался и в настоящий момент входит в тренерский штаб сборной Латвии, которая готовится к ЧМ-2017 в Кельне.