В понедельник, во второй день Пасхи на даугавпилсском треке состоялась гонка открытия сезона в первой польской спидвейной лиге NICE, а местный "Локомотив" одержал первую победу, выиграв со счетом 56:34 у соперника из города Жешув.

Стоит отметить, что в течении половины заездов гонки шел снег, временами очень сильный, даже судья соревнований отметил, что никогда не видел подобного зрелища — спидвей в снежной пурге. А "Локомотив" стартовал просто отлично, выиграв первые два заезда со счетом 5:1. Максим Богданов уверенно лидировал в заезде и в последнем вираже, снизив скорость, придержал Деви Ватта, за счет чего Тимо Лахти на финише оказался вторым. После заезда оказалось, что у Максима было повреждено сидение, и он чудом смог завершить заезд на первой позиции.

В юниорской гонке пара Костыгов — Курмис так же привезла двойную победу, пусть со старта первым и вышел юниор гостей.

В третьем заезде дуэт "Локомотива" неудачно взял старт: на выходе из первого виража в атаке за вторую позицию Кястас Пуоджукс закрыл калитку сопернику, в которого, в свою очередь, врезался и упал Сергей Логачев. В перезаезде без участия Логачева Кястас хотя и выиграл старт, но на втором вираже более опытный англичанин Харрис без труда опередил латвийского гонщика.

Шикарная борьба развернулась в четвертой гонке между Лахти и Лэмпартом: финн атаковал и в какой-то момент вышел на первую позицию, однако в последнем вираже зашел немного шире и на финише первым оказался соперник. Это был, пожалуй, один из лучших заездов дня.

В пятом заезде пара Пуоджукс-Логачев снова неудачно взяла старт в итоге ничья (3:3). Следом Лахти и Курмис привезли четыре очка, а в седьмом — пара Богданов-Логачев без труда положила в командную копилку еще 5 очков.

В восьмом снова встретились Лахти и Лампарт, но на сей раз гонщик "Локомотива" оказался проворнее и выиграл заезд. Тем временем Пуоджукс поменял мотоцикл и это сразу сказалось на результате: на пару с Богдановым они выиграли с огромным отрывом, оставив далеко позади Хариса и Войдыло.

Драма разыгралась в 10-м заезде, где серьезное столкновение во втором вираже совершил Сергей Логачев. Он буквально врезался в соперника и упал. Со стороны ситуация выглядела не лучшим образом, так как в Сергея врезался еще и Кястас. К счастью, все завершилось благополучно, Логачев отделался предупреждением за опасную езду. В перезаезде Кястас был вторым за Лэмпартом и здесь — 2:4.

11-й заезд и нешуточная борьба между тремя гонщиками: лидировал Богданов, на него наседал Крис Харрис, а сзади еще пплотно поджимал Тимо Лахти — в таком порядке гонщики и оказались на финише.

Следующие две гонки прошли без особой борьбы и принесли "Локомотиву" 7 очков, а сопернику — 5. К тому времени латвийская команда уже гарантировала победу и в 14-м заезде было решено дать проехать Костыгову, вместо Логачева, который к этому моменту совершил уже два падения. Евгений, правда, провалил старт с четвертой дорожки и финишировал последним, но Кястас Пуоджукс провел отличный заезд и компенсировал неудачу партнера (3:3).

В заключительном 15-м заезде пара Богданов — Лахти не оставила шансов своим соперникам, а Лэмпарт и вовсе был вынужден сойти из-за дефекта мотоцикла. Итоговый счет — 56:34, следующая гонка "Локомотива" состоится 22 апреля в польском Тарнуве.