Сборная Латвии (U-18) провела в пятницу второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею и потерпела второе поражение, уступив на сей раз сверстникам из Швейцарии.

Команда Игоря Смирнова неудачно начала встречу, пропустив гол уже на 3-й минуте, а на 14-й швейцарцы уже вели 2:0. В перерыве наставник латвийцев Игорь Смирнов принял решение сменить вратаря — Ворис ушел, Рауза (защищал ворота в стартовом поединке с канадцами) — вышел.

Тем временем игра продолжала проходить с ощутимым преимуществом швейцарцев. К тому же сборной Латвии пришлось дважды подряд играть в меньшинстве и второе удаление "крестоносцы" использовали — 3:0.

Неудачным для латвийской команды получился и дебют заключительной трети матча, когда в ее ворота влетела четвертая шайба. На этом соперник успокоился, игра выровнялась, а в концовке хоккеисты Латвии получили большинство, но размочить счет им так и не удалось — 0:4.

В предыдущей игре с Канадой латвийцам удалось хотя бы забросить одну шайбу (1:4). Следующим соперником команды Смирнова станет сборная Финляндии (матч состоится 16 апреля), которая в первом матче турнира с большим трудом переиграла хозяев чемпионата (5:4).

ЮЧМ-2017. Группа А:

Швейцария U18 — Латвия U18 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Эггенбергер (Мюллер, Хишир, 02:57). 2:0 Курашев (Матева, Зигрист, 13:12). 3:0 Зигрист (Ле Культр, 27:40-бол.). 4:0 Эггенбергер (43:50).

Броски: 44 — 27.

Вратари: Дзаетта — Ворис (с 20:00 — Рауза)

Штраф: 8 — 10.

14 апреля. Попрад. 1 210 зрителей.

1 Швейцария 1 1 0 0 0 4-0 3

2 Канада 1 1 0 0 0 4-1 3

3 Финляндия 1 1 0 0 0 5-4 3

4 Словакия 1 0 0 0 1 4-5 0

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5 Латвия 2 0 0 0 2 1-8 0