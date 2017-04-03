Сборная Латвии по хоккею продолжает подготовку к майскому мировому первенству и с сегодняшнего дня в число кандидатов влилось еще пять игроков, сообщает официальный сайт Латвийской хоккейной федерации.

К национальной команде присоединились три защитника — Эдмунд Аугсткалнс (прошедший сезон провел в чемпионате Польши), Эдгар Сиксна ("Сарыарка", ВХЛ) и Максим Широков ("Вал Пустерия", Италия), а также четыре нападающих — Оскар Батня ("Китцбюхель", Австрия), Роберт Букартс ("Злин", Чехия), Коба Ясс ("Курбадс") и Кирилл Тамбиев ("Динамо" С-П, ВХЛ) — сын Леонида Тамбиева (самого результативного в истории сборной Латвии игрока).

Тамбиев-младший, к слову, провел отличный сезон во втором по силе российском дивизионе (ВХЛ), став с 35 (9+26) очками в 36 матчах самым результативным игроком команды в "регулярке", а 13 играх плей-офф добавил еще 14 (7+7) очков и по-прежнему входит в тройку лучших бомбардиров Кубка Братины, хотя динамовцы завершили там выступление на стадии четвертьфинала (сейчас подходит к концу полуфинальная серия).

Букартс-страший после ухода из рижского "Динамо" второй год доказывают свою состоятельность в чешской Экстралиге и снова становится лучшим бомбардиром команды — в этом сезоне Роберт набрал в 50 матчах 37 (19+18) очков, а в десяти играх плей-офф и в турнире за выживание добавил еще 6 (3+3) результативных баллов.

Сборная Латвии под руководством канадского специалиста Боба Хартли в прошедшие выходные провела два первых из десяти запланированных контрольных матчей и оба уступила олимпийской команде России (0:5 и 1:2). С завтрашнего дня сборная переходит на режим тренировок в двух группах, а в четверг отправится в Даугавпилс, где в пятницу и субботу впервые в истории пройдут матчи национальной команды. Соперником латвийских хоккеистов станет сборная Беларуси.