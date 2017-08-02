Заброшенная защитником сборной Латвии по хоккею Кристапом Сотниексом шайба помогла "Ладе" обыграть "СКА-Неву" в последнем проверочном матче в Озолниеки.

Этим летом возглавляемая Артисом Аболсом "Лада" проводит в Латвии тренировочный сбор. В рамках подготовки к новому сезону команда из Тольятти провела три товарищеских матча. В первых двух соперником "Лады" был клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Торос", который обыграл парней Аболса по буллитам (5:4) после поражения со счетом 1:3.

В заключительном матче "Ладе" противостоял другой клуб ВХЛ "СКА-Нева". Тольятинцы победиди со счетом 3:1, а Сотниекс забросил победную шайбу, реализовав во втором периоде большинство. После матча команды провели показательный овертайм "три на три", который завершился вничью — 1:1. В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты питерского клуба — 2:1.

Тем временем "Торпедо" Каспара Даугавиньша и Петериса Скудры крупно проиграло "Салавату Юлаеву" в первом матче на Кубок Губернатора Нижегородской области — 0:3. Даугавиньш играл в первом звене вместе с Жигой Егличем и Сергеем Костицыным.