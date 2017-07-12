Юрмальский "Спартак" в дебютном матче Лиги чемпионов по футболу на домашнем стадионе в Слоке уступил казахстанскому клубу "Астана" — 0:1. Отвентый поединок второго раунда квалификации состоится через неделю в столице Казахстана.

В прошлом сезоне юрмальский "Спартак" впервые стал чемпионом Латвии и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов. На жеребьевке латвийский клуб не был среди "сеяных", и во втором круге квалификации (первую он миновал без отбора) ему досталась "Астана", имеющая опыт выступлений на групповых этапах ЛЧ и Лиги Европы.

Если у "Спартака" в основе вышли шесть латвийских футболистов, то у "Астаны" — всего 4 казахстанца. Сам матч прошел с заметным игровым преимуществом гостей. В первом тайме счет не был открыт, а во втором победу "Астане" принес ганский форвард Твумаси — 1:0.

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Первый матч

Спартак Юрмала (Латвия) — Астана (Казахстан) 0:1 (0:0)

Гол: Твумаси 73.

Спартак: Неругалс, Пушняков, Стуглис (Казачок, 76), Шлампе, Шимунович, Хабелок, Варданян, Казачок, Козлов, Ибрагимов (Платонов, 59), Гаурач (Козлов, 79).

Астана: Мокин, Шитов, Аничич, Логвиненко, Шомко, Граховац, Маевский, Клейнхайслер (Муртазаев, 75), Мужиков (Бейсебеков, 88), Твумаси, Кабананга (Деспотович, 90+1).

Предупреждения: Ибрагимов 25, Варданян 33, Казачок 50 — Шитов 29, Логвиненко 47, Мужиков 66, Граховац 74.

Судья: Дойл (Ирландия).

12 июля. Юрмала. Стадион "Слока".

Владение мячом: 38% — 62%

Удары (в створ): 2 (0) — 19 (10)

Угловые: 3-6

Фолы: 15 — 17.