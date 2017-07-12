В прошлом сезоне юрмальский "Спартак" впервые стал чемпионом Латвии и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов. На жеребьевке латвийский клуб не был среди "сеяных", и во втором круге квалификации (первую он миновал без отбора) ему досталась "Астана", имеющая опыт выступлений на групповых этапах ЛЧ и Лиги Европы.
Если у "Спартака" в основе вышли шесть латвийских футболистов, то у "Астаны" — всего 4 казахстанца. Сам матч прошел с заметным игровым преимуществом гостей. В первом тайме счет не был открыт, а во втором победу "Астане" принес ганский форвард Твумаси — 1:0.
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Первый матч
Спартак Юрмала (Латвия) — Астана (Казахстан) 0:1 (0:0)
Гол: Твумаси 73.
Спартак: Неругалс, Пушняков, Стуглис (Казачок, 76), Шлампе, Шимунович, Хабелок, Варданян, Казачок, Козлов, Ибрагимов (Платонов, 59), Гаурач (Козлов, 79).
Астана: Мокин, Шитов, Аничич, Логвиненко, Шомко, Граховац, Маевский, Клейнхайслер (Муртазаев, 75), Мужиков (Бейсебеков, 88), Твумаси, Кабананга (Деспотович, 90+1).
Предупреждения: Ибрагимов 25, Варданян 33, Казачок 50 — Шитов 29, Логвиненко 47, Мужиков 66, Граховац 74.
Судья: Дойл (Ирландия).
12 июля. Юрмала. Стадион "Слока".
Владение мячом: 38% — 62%
Удары (в створ): 2 (0) — 19 (10)
Угловые: 3-6
Фолы: 15 — 17.