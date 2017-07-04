Футбольный клуб "Спартак" (Юрмала) в преддверии Лиги чемпионов усилил состав бывшим нападающим сборной Узбекистана Азизом Ибрагимовым.

Пока Федерация футбола Латвии не получила все документы, связанные с трансфером Ибрагимова в юрмальский "Спартак".

В январе этого года уроженец Ташкента 30-летний Ибрагимов стал игроком иранского клуба "Машин Сази" (Тебриз). В чемпионате Ирана этой весной сыграл в девяти матчах, голов не забивал.

До переезда в Иран нападающий два года выступал в Узбекистане за "Буксоро", а ранее — за "Андижан", "Динамо" (Самарканд), "Бухару", за "Циндао" в китайской суперлиге (в 2012 году), в Европе играл за словацкий "Слован", чешские "Богемианс", "Баник" и "Ческе-Будеевице".

За карьеру провел 17 матчей за сборную Узбекистана (с 2007 по 2011 годы), забил три гола. В месте со сборной участвовал в Кубках Азии 2007 и 2011 годов. Азиз Ибрагимов женат на девушке по имени Оксана.

Дебют в Лиге чемпионов юрмальской команде предстоит 12 июля: во втором раунде квалификации чемпион Латвии сыграет против сильнейшего клуба Казахстана "Астана". Первый матч "Спартак" сыграет дома, ответный — через неделю в Астане.

В прошлом сезоне "Спартак" впервые в истории стал чемпионом Латвии. В этом году юрмальский клуб вновь лидирует в первенстве страны.

Ранее клуб из Юрмалы дважды участвовал в Лиге Европы. Два года назад он дошел до второго раунда квалификации, в прошлом сезоне в первом круге квалификации по сумме двух игр уступил минскому "Динамо".