На треке польского Лешно состоялась гонка по спидвею дополнительного раунда race-off за право выступить в финале командного Кубка мира, который пройдет здесь же через два дня. Единственную путевку в финал оспаривала и команда Латвии.

В Лешно за команду Латвии стартовали Анджей Лебедев, Кястас Пуоджукс, Максим Богданов и юниор Евгений Костыгов. В конкуренции четырех команд Латвия заняла третье место — 30 очков в 20-ти гонках, сумев оперить американцев (15), но оставшись позади россиян 46 и австралийцев (33).

Российские спидвеисты и попали в финальные соревнования, где 9 июля компанию им составят победители полуфиналов Швеция и Великобритания, а также хозяева трека — прошлогодние чемпионы поляки.

В race-off единственным из латвийских спидвеистов, кто сумел победить в отдельном заезде, стал лидер команды Лебедев: он выиграл четыре из пяти своих заезда. В сумме Лебедев набрал 18 очков. Костыгов принес 6 очков, Пуоджукс — 4, Богданов — 2.

Латвия по итогам сезона стала шестой в мире. Кроме того, попав в гонку race-off, на будущий год команда избежала участия в квалификации. Как сообщалось, на прошлой неделе во втором полуфинале в шведском Вестервике команда Латвии поделила 3-4-е места с Данией, а в перезаезде за третье место Лебедев опередил датчанина и принес команде путевку в race-off. В предыдущий раз Латвия попадала в race-off в 2013 году, где тогда тоже заняла 3-е место.