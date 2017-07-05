На треке шведского Вастервика состоялась вторая полуфинальная гонка командного кубка мира по спидвею. Соперниками латвийской сборной были команды Швеции, Дании и России. По итогам соревнований команда Латвии второй раз в своей истории получила право выступить среди шести лучших команд планеты.

Победитель полуфинальной гонки в Вастервике напрямую попадал в финал, а командам, занявшим второе-третье места, предстоит выступит в дополнительном раунде плей-офф (race-off).

Победителем полуфинала стала команда Швеции (37 очков), второе место — у России (30), а команды Латвии и Дании набрали по 28. В перезаезде за третье место латвийские спидвеисты были быстрее датчан и получили право выступить в race-off.

В полуфинальной гонке в Вастервике отличный результат продемонстрировал Анджей Лебедев: латвийский спидвеист набрал 15 очков — он стал самым результативным среди всех участников. У россиянина Григория Лагуты — 12 очков, у шведа Антониу Линдбека — 11.

В решающем перезаезде с датчанами за третье место Лебедев уже со старта захватил лидерство, выстоял под прессингом Нилса Кристиана Иверсена и финишировал первым.

Помимо Лебедева очки в копилку команды Латвии принесли Кястас Пуоджукс (5), Максим Богданов (4) и Евгений Костыгов (4).

Спидвеисты Латвии второй раз в истории добираются до раунда "race-off" — впервые им удалось преодолеть полуфинальный барьер в 2013 году.

Ранее в другом полуфинале командного Кубка мира победила Великобритания, второе место — у Австралии, третье — у США, четвертое — у Чехии.

Дополнительный раунд за единственную путевку в финал состоится 7 июля в польском Лешно, соперниками Латвии в нем будут команды США, Австралии и России. Помимо шведов место в финале себе гарантировали британцы и поляки.