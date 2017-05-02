"Это была лучшая игра в исполнении сборной Латвии нынешней весной, — отметил Хартли и продолжил. — Ребятам сказал, что я очень доволен показанной игрой и старанием. Мы были в игре до последней секунды. Сейчас завершился этап подготовительного сбора и я горд за проделанную работу. Теперь у нас осталось пару дней, чтобы восстановиться и оказаться во всеоружии перед чемпионатом мира. В ближайшее время решим по составу, который будет заявлен на ЧМ. Будет непросто, поскольку все парни вкалывали с первых дней сбора. Этот момент — моя самая нелюбимая вещь в тренерской работе".

Янис Спруткс был признан во втором матче с немцами лучшим игроком в составе латвийской команды.

"Хорошо провели с Германией обе игры. Вторую сыграли даже лучше, чем первую, когда выиграли. Но теперь победа осталась за немцами, притом, что возможностей забить у них было очень мало. В целом считаю, команда готова к чемпионату и туда мы отправляемся только с позитивными мыслями. Покажем на турнире, насколько мы едины и как будем стоять друг за друга", — приводит слова Яниса Спруктса официальный сайт Латвийской хоккейной федерации.