Сегодня в Словакии завершается юниорский чемпионат мира-2017 по хоккею. В утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе на будущий год спор вели сборные Беларуси и Латвии.

Серия проходила до двух побед. В первом матче выиграли белорусские хоккеисты, второй остался за латвийской командой и сегодня состоялась решающая третья игра.

Белорусы удачно начали матч, открыв счет на 7-й минуте после броска Ивана Дроздова. Вскоре у латвийской команды появился шанс отыграться в большинстве, однако численный перевес остался нереализованным. А буквально за 35 секунд до перерыва латвийцы получили гол "в раздевалку" от Дмитрия Дерябина.

Вторая 20-минутка получилась равной и безголевой, а в дебюте третьей счет для сборной Латвии стал угрожающим — 0:3.

К середине заключительного периода белорусы заработали два удаления и в течение минуты латвийская команда имела двойное большинство. Кроме того, вместо вратаря Никлавса Раузы на лед вышел шестой полевой игрок и в формате "6х3" Виктору Яшунову удалось размочить ворота соперника — 1:3.

Похожий шанс сборная Латвии получила еще раз — на 57-й минуте встречи: снова два удаление у противника, Рауза опять меняется, но на сей раз забить не получилось. Больше таких возможностей у команды Игоря Смирнова не было и в итоге латвийские юниоры проиграли серию за выживание, а вместе с тем и покинули элитный дивизион, в котором держались на протяжении трех лет.

Через год латвийские хоккеисты (U-18) в соперничестве со сверстниками из Казахстана, Дании, Норвегии, Германии и Словении попытаются вернуть себе билет в высший дивизион юниорского хоккея.

ЮЧМ-2017. Утешительный турнир (третий матч):

Беларусь (U-18) — Латвия (U-18) 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Дроздов (Мартынов, Борщев, 06:27). 2:0 Дерябин (Мартынов, 19:25). 3:0 Павленко (Борщев, Саврицкий, 44:00). 3:1 Яшунов (Карклс, Д.Смирнов, 50:33-бол.)

Броски: 25 — 24

Вратари: Грищенко — Рауза

Штраф: 20 — 2.

23 апреля. Спишска Нова Вес. "Зимний". 131 зритель.

Счет в серии: 2-1.