Нападающий юношеской сборной Латвии по футболу Янис Гринбергс присоединился к системе немецкого клуба бундеслиги "Шальке 04" (Гельзенкирхен), сообщает BR-Sport Agency.

18-летний Гринбергс на проверочном сроке в "Шальке 04" побывал в феврале этого года, а месяцем позже заключил контракт с клубом высшей лиги Латвии РФШ. В чемпионате Латвии-2017 нападающий сыграл за РФШ пять матчей, голов не забивал.

Воспитанник рижской футбольной школы "Сконто" Янис Гринбергс выступал за юношеские сборные Латвии различных возрастов. В июне 2014-го в гостевом матче "Сконто" против даугавпилсской "Даугавы" (4:0) на 90-й минуте реализовал пенальти и стал вторым в истории европейских лиг футболистом, забившим гол в столь юном возрасте: на тот момент ему было 15 лет и 102 дня. Прежний рекорд, принадлежавший Валерию Шабале и установленный им в 2010 году за рижский "Олимпи", был улучшен Гринбергом на 91 день.