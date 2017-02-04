Сегодня в Елгаве состоялась парная встреча матча Латвия — Норвегия в рамках 2-й группы Евро-Африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. К сожалению, латвийский дуэт Мартыньш Поджус и Микелис Липсберг уступили и счет матча стал 0:3. Оставшиеся два поединка в одиночном разряде превратились в пустую формальность.

В отсутствии сильнейшего латвийского теннисиста Латвии Эрнеста Гулбиса цвета сборной в пятницу защищали игроки, стоящие намного ниже в рейтинге АТР. Чуда не произошло: Мартыньш Поджус (АТР, 860) вчистую уступил Касперу Руду (АТР, 217) — 3:6, 1:6, 5:7, а Либиетис (АТР, 380) сумел взять только один сет против Виктора Дурасовича (АТР, 630) — 7:6 (7-5), 4:6, 1:6, 6:7 (3-7).

Не получилось зацепиться латвийцам и в парной встрече, где на корт снова вышли М.Поджус/Либиетис и Дурасович/Руд. Латвийским теннисистам удалось выиграть один сет, но не более того — 3:6, 6:7 (2-7), 7:6 (7-5), 2:6.

Теперь сборную Латвии в апреле ожидает борьба за выживание во 2-й группе, а ее соперником будет неудачник в паре Марокко — Дания.

