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Футбольный сезон в Латвии де-факто завершен. Сборная провела последние матчи в квалификации ЧМ-2018, "Лиепая" выиграла кубок страны, а юрмальский "Спартак" стал чемпионом. О последних событиях вы, возможно, и не слышали. Что случилось? Почему спорт номер один в Латвии перестал вызывать хоть какой-то интерес?