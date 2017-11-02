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Футбольный сезон в Латвии де-факто завершен. Сборная провела последние матчи в квалификации ЧМ-2018, "Лиепая" выиграла кубок страны, а юрмальский "Спартак" стал чемпионом. О последних событиях вы, возможно, и не слышали. Что случилось? Почему спорт номер один в Латвии перестал вызывать хоть какой-то интерес?
Только факты. Сборная Латвии с трудом, в последний момент опережает Андорру в отборочной группе. Клубы вылетают из еврокубков, едва вступив в борьбу. Главные футбольные новости связаны с договорными матчами и скандалами вокруг того, на каком языке говорить на тренировках. Что вообще происходит?