Только факты. Сборная Латвии с трудом, в последний момент опережает Андорру в отборочной группе. Клубы вылетают из еврокубков, едва вступив в борьбу. Главные футбольные новости связаны с договорными матчами и скандалами вокруг того, на каком языке говорить на тренировках. Что вообще происходит?