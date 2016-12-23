С первых минут "Никс" ушел вперед и не упускал преимущества. При этом латвийский форвард в первой четверти не набрал ни одного очка, что не удивительно, если учесть отсутствие бросков с его стороны. Правда, во второй 12-минутке Кристап исправился и стал пополнять свою и командную копилку.

После большого перерыва перевес "Никс" одно время достигал "+17", а в начале заключительной четверти Порзиньгис получил повреждение, неудачно приземлившись. Держась за колено, баскетболист отправился в раздевалку и больше на площадке не появлялся. Позже выяснилось, что ничего серьезного не произошло, но рисковать здоровьем одного из лидеров команды при таком сценарии матча "Нью-Йорк" не стал.

Тем временем "Никс" довел дело до 16-й победы в сезоне — 106:95 и продолжает удерживать четвертую строчку в таблице Восточной конференции.

У "Нью-Йорка" самым результативным игроком в этом матче с 19 очками стал Деррик Роуз. Кармело Энтони и Вилли Эрнангомес добавили еще по 15, а Кайл О`Куинн оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов. Кристап Порзиньгис за 26 минут 42 секунды, проведенных в игре, набрал 12 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 блок-шота и по одной передаче и перехвату.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Орландо Мэджик 106:95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)

НН: Роуз — 19, Энтони — 15, Эрнангомес — 15, О'Куинн — 14, Порзиньгис — 12, Ли — 10…

ОМ: Ибака — 23, Фурнье — 21, Вучевич — 10, Грин — 10, Пэйтон — 10…

23 декабря. Нью-Йорк. "Мэдисон Сквер Гарден".