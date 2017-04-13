Оказать сопротивление швейцарским теннисисткам, которые на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро стали серебряными призерами, у немецко-латвийской пары не получилось: поражение за 64 минуты в двух сетах — 2:6, 3:6. При этом во второй партии Марцинкевич и Виттхефт поначалу вели 2:0.

Попыталась в Биле третья ракетка Латвии (занимает в рейтинге WTA 296-ю позицию) и пройти квалификацию в одиночном разряде. И если с первой соперницей из России Анастасией Комардиной (WTA, 172) Диана справилась (2:6, 6:2, 6:0), то во втором круге была вынуждена сойти с дистанции, уступив Лине Джорчески (WTA, 191) из Македонии (4:6, 6:4, 4:6).

За участие в парном разряде Марцинкевич заработала один рейтинговый балл и 480 долларов, в одиночном она добавила в копилку 10 очков.

