В этом сезоне в активе 30-летнего латвийского хоккеиста — 27 (12+15) очков в 47 играх. Столь результативно Карсумс прежде за московское "Динамо" не выступал: в сезонах-13/14 и 14/15 он набирал по 25 очков. А вот за рижское "Динамо" у нападающего трижды было больше 30 очков, лучший результат — 35 очков в сезоне-12/13.

Победа над "Салаватом" стала для московского "Динамо" девятой в последних десяти матчах чемпионата. После новогоднего перерыва бело-голубые проиграли лишь "Ак Барсу" (1:2). Тогда как серия поражений уфимцев достигла пяти игр.

В 54 играх команда Сергея Орешкина набрала 98 очков и поднялась на 3-е место в таблице Западной конференции, опередив "Локомотив" (97) и "Торпедо" (95). 27 января "Динамо" Москва дома сыграет с "Магниткой".

Московский "Спартак" уступил дома лидеру сезона питерскому СКА (1:2) и стал вторым на Западе (после рижского "Динамо"), кто лишился шансов на плей-офф. В пассиве "Спартака" — 10 поражений подряд.

Нижегородское "Торпедо" под руководством латвийского специалиста Петериса Скудры проиграло третий домашний матч подряд со счетом 1:3 (теперь — ЦСКА) и опустилось с 3-го места на Западе на 5-е. А тольяттинская "Лада", которую тренирует Артис Аболс", обыграла дома идущий вторым на Востоке "Авангард" (3:1) и занимает 12-ю строку на Востоке.

Динамо Москва — Салават Юлаев — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Шайбы

1:0 — 1 Кашпар (Карсумс, Вишневский)

2:0 — 3 Галимов (Хиетанен, Цветков)

2:1 — 8 Капризов (Умарк, Леписто)

2:2 — 10 Григоренко (Гончаров, Капризов)

3:2 — 19 Федоров (Хиетанен)

4:2 — 23 Кашпар (Карсумс, Терещенко)

5:2 — 52 Карсумс

6:2 — 58 Федоров (Цветков)