Сегодня в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км. Она завершилась очередной победой неоспоримого лидера сезона Мартена Фуркада.

Француз ушел на дистанцию первым, имея 18-секундное преимущество над австрийцем Юлианом Эберхардом и 40 секунд форы перед норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Первый огневой рубеж француз прошел чисто и стремительно, а его перевес над Свендсеном вырос до 52 секунд. А вот Эберхард сразу откатился назад, трижды промахнувшись на огневом рубеже.

Однако во второй "лежке" Мартен неожиданно дважды промахнулся, Свендсен отстрелял чисто и сократил отставание уже до 8,5 секунд.

После третьего огневого рубежа и первого в стойке в лидеры вышел норвежский биатлонист, стрелявший до сих пор безупречно, тогда как Фуркад допустил еще один промах. Следом подтянулись россияне Антон Шипулин и Дмитрий Малышко, а также немцы Арнд Пайффер и Симон Шемпп.

Незадолго до последнего огневого рубежа Фуркад вырвался вперед, а на стрельбище выбил "пять из пяти". Свенден тоже не ошибся и бросился в погоню. А вот все ближайшие преследователи дружно промахнулись (кто один раз, кто — два), а за третье место теперь боролись Шипулин, Пайффер и чех Михал Крчмарж.

Фуркад не отдал больше лидерства Свендсену, который в итоге уступил французу 18 секунд. Крчмарж, начинавший сегодняшнюю гонку 29(!), сумел на финише обойти немца и россиянина и занять третье место, Шипулин — 4-й, Пайффер — пятый.

Андрей Расторгуев из Латвии ушел сегодня на дистанцию 22-м с отставанием от Фуркада в 1 минуту и 27 секунд. К середине гонки с одним штрафным кругом в пассиве он поднялся на 14 место и уступал Фуркаду всего 19 секунд.

После третьего огневого рубежа, несмотря на один промах, Расторгуев сохранял 14-ю строчку, а благодаря отличной стрельбе на четвертом и ошибкам остальных шел уже восьмым. Закончил гонку ведущий латвийский биатлонист 10-м, уступив Фуркаду сегодня 47 секунд.

Второй представитель Латвии в пассьюте Илмар Брицис ушел на дистанцию через 1 минуту 58 секунд после Фуркада, а завершил гонку последним 55-м из стартовавших, с шестью штрафными кругами и спустя 6 минут 36 секунд после победителя.

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 15 января). Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (1-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 33.57,5 (3 штрафных круга).

2 (3). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — отставание 18,3 (0).

3 (29). Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0).

4 (24). Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1).

5 (4). Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)…

10 (22). Андрей Расторгуев (Латвия) + 46,8 (3)…

55 (44). Илмар Брицис (Латвия) + 6.35,9 (6).