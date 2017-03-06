Ситуация с сестрами Тарвиде приобретает особую актуальность на фоне неудачного выступления латвийских олимпийцев на последних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, откуда им не удалось привезти ни одной медали. Таэквондо, в свою очередь, является олимпийским видом спорта с 2000 года, а Иоланта и Инесе Тарвиде — одни из самых талантливых не только в Латвии. В странах Балтии у них тоже практически нет конкурентов.

Инесе, например, уже сейчас по набранным очкам входит в двадцатку мирового рейтинга в своей категории. Не меньшие перспективы и у ее младшей сестры Иоланты. Девушки еще учатся в Бауской государственной гимназии, Инесе заканчивает 12-й класс, Иоланта — 10-й.

Чтобы совершенствовать мастерство и иметь возможность ездить на международные соревнования отец девочек Гинтаутс Тарвидс в 2013 году перевел детей в столичный клуб Hansu, который возглавляет президент ЛФТ Герман Мочалин. Довольно скоро отношения между родителем и федерацией обострились. По словам Тарвидса, ему приходилось платить за все разъезды и участие дочек в турнирах, а на деле получалось, что на эти деньги ездили еще и другие.

Гинтаутс также добавляет: "Выдавались суточные, а мы ни одного цента за все эти годы не получили. Хотелось бы чтобы не выезжали на чужом горбу".

В свете скандала прошлым летом с выездом функционеров на Олимпийские игры-2016, имеются в ЛФТ претензии и в этом плане.

Суть да дело, сестры Тарвиде в 2016 году покинули клуб Hansu. Последней каплей для Тарвидса-старшего стало требование оплатить участие его дочек в обязательном тренировочном сборе национальной команды, который организовывал клуб Hansu. Если не будешь участвовать, то теряешь место в сборной. В результате сестры Тарвиде теперь тренируются в Марупском спортцентре, который уже шесть лет пытается стать членом ЛФТ. Пока не получается и в результате у Иоланты и Инесе теперь нет латвийских лицензий, которые дают право на участие в соревнованиях. Выдает их, естественно, только ЛФТ. Поэтому они сейчас представляют клуб из Германии и выступают под немецким флагом. Ни на чемпионате Европы или мира представлять Латвию они не могут.

Интересно, что родители Инесы и Илоны — литовцы. Девушки вполне могут представлять на следующей Олимпиаде, например, Литву и такая возможность в семье обсуждалась. Однако сами девушки против этой идеи.

Что касается Латвийской федерации таэквондо, то ее руководство упрекают в узурпаторстве. Мол, если руководству ЛФТ или самому Мочалину не нравится какой-то клуб, то ему никак не войти в состав федерации. Регулярно меняется и устав. Например, недавно был внесен пункт, согласно которому досрочно освободить руководство федерации от выполнения полномочий могут только те члены ЛТФ, которые это правление и выбирали.

Также сообщается, что Герман Мочалин был оштрафован Центром госязыка за неявку президента ЛФТ на языковую проверку. Его владение языком, возможно, не отвечает уровню занимаемой должности.

В федерации все обвинения в свой адрес отрицают и считают, что спортсмены сами виноваты в сложившейся ситуации, поскольку не выполняют прописанных правил. Исполнительный директор Совета спортивных федераций Латвии (LSFP) Марис Лиепиньш также на стороне ЛФТ.

Кстати, распределения денег в латвийском спорте и проверкой их деятельности федераций страны занимается как раз LSFP. И например, известно, что ЛФТ с помощью Совета получило от государства дотацию в размере 8 тысяч евро, а еще 21 тысячу евро ежегодно для Национальной федерации таэквондо выделяет Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК). В настоящий момент финансирование приостановлено.