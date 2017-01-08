В субботу в итальянском Мартелле в рамках четвертого этапа Кубка IBU по биатлону отличную гонку провела латвийская спортсменка Байба Бендика.

На спринтерской дистанции 7,5 км Бендика показала третий результат в спринтерской гонке на 7,5 км. При этом Байба еще получила два штрафных круга и на незадолго до финиша упала, потеряв несколько драгоценных секунд. В итоге обладательнице второго места россиянке Дарье Виролайнен латвийская биатлонистка проиграла 4,5 секунды. Победительницей субботней гонки стала француженка Жюли Симон.

Сегодня в Мартелле прошла гонка преследования, на которую Бендика не вышла, а первое место взяла Виролайнен. Второе заняла ее соотечественница Ирина Старых, вернувшаяся в сборную после отбытия дисквалификации за употребление допинга.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап (Мартелл, 7 января). Женщины. Спринт. 7,5 км:

1. Жюли Симон (Франция) — 24.32,6 (1 штрафной круг).

2. Дарья Виролайнен (Россия) + 17,6 (3).

3. Байба Бендика (Латвия) + 22,1 (2)…