В американском Рохиле на чемпионате мира по велогонкам ВМХ латвийские спортсмены Микус Страздыньш и Винета Петерсоне завоевали по бронзовой медали среди юниоров. Тогда как на взрослом уровне латвийские велогонщики выступали неудачно: никто не добрался даже до полуфинала.

В финальном заезде ЧМ по велогонкам ВМХ среди юниоров Страздыньш финишировал третьим (в четвертьфинале и полуфинале был вторым), уступив на финише только швейцарцу Седрику Бути и голландцу Кевину ван де Гренендалу. Для латвийского велогонка это крупнейший успех в карьере.

А среди юниорок Петерсоне в четвертьфинале была второй, в полуфинале — четвертой. В финале же она сначала держалась четвертой, но сумела обогнать американку Софию Форест и стала третьей. Золото — у британки Беттани Шривер, серебро — у австралийки Саи Сакакибары.

У мужчин в элитной группе среди участников был и двукратный Олимпийский чемпион (2008, 2012) Марис Штромбергс. В 2015-м латвийские гонщик именно на этой трассе в Рохиле выиграл последний этап Кубка мира. Нынешний чемпионат мира начался для Штромбергса многообещающе (три победы в группе), но он выбыл уже в 1/8 финала. На этой же стадии завершили выступления Кристенс Кригенс и Рихардс Вейде, а в четвертьфинале выбыл и Эджус Трейманис.

Чемпионом мира стал прошлогодний обладатель Кубка мира Корбен Шара. Серебро — у француза Силвена Андре, бронза — у прошлогоднего чемпиона мира француза Жори Доде. Олимпийский чемпион Рио-2016 Коннор Филдс финишировал седьмым. У женщин золото выиграла американка Элисе Пост, серебро — у австралийки Кэролайн Бученену.

Двукратный Олимпийский чемпион Марис Штромбергс является двукратным чемпионом мира (2008, 2010). В августе прошлого года на Олимпиаде в Рио он выбыл в 1/4 финала, но за три месяца до этого завоевал бронзовую медаль на ЧМ.

Всего на ЧМ-2017 по велогонкам ВМХ в разных возрастных группах выступали 34 спортсмена Латвии.