Латвийские боксеры не зря съездили на международный турнир за Кубок Брандербурга во Франкфурт-на-Одере. Воспитанник рижского клуба "Латвияс цимды" Милан Волков завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 91 кг. Другой рижанин Александр Кравчук дошел до четвертьфинала в категории до 69 кг.

Кубок Брандербурга — известный юниорский турнир. И весьма представительный. В этом году он собрал бойцов из 20 стран. Не затерялась среди них и Латвия.

Вообще-то латвийские боксеры уже давно соревнуются во Франкфурте-на-Одере — впервые наши мастера кожаной перчатки боксировали здесь еще в 2001 году. Тогда, 16 лет назад, бронзовые награды привезли Антон Березин, Дмитрий Гукин и нынешний тренер латвийских юниоров Владислав Соколов.

В этом году порадовал Милан Волков, завоевавший бронзу в весовой категории свыше 91 кг. Рижанин уступил боксеру из Польши Оскару Сафаряну в бою за выход в финал, но победа над Владиславом Хаировым из Эстонии гарантировала ему медаль. Увы, остальные не сумели стать призерами. Например, Александр Кравчук в четвертьфинальном бою по очкам проиграл местному боксеру Джереми Гончореку.

В этом году главные бои у юниоров пройдут в октябре — на чемпионате Европы среди боксеров до 19 лет в Анталии. Для подготовки к этим ответственным соревнованиям сборная Латвии проведет еще несколько сборов — на Украине, в Литве и Беларуси.