В венгерском городе Гера проходит Европейская юношеская Олимпиада. Первую медаль для Латвии на этих соревнованиях принес дзюдоист Артем Галактионов — он стал бронзовым призером.

Артем Галактионов выступает в весовой категории до 66 кг. В первом круге он был свободен, во втором круге победил Роберта Торосяна из Армении, но затем уступил болгарину Марку Христову и продолжил выступления в утешительном турнире.

На пути к бронзовой медали Галактионов победил словенца Луку Перковича, итальянца Эдуардо Мелло и бельгийца Абдулу Малика Умаева. В прошлом году Галактионов стал чемпионом Европы среди кадетов.

В весовой категории до 60 кг дзюдоист из Латвии Сандро Размадзе одержал одну победу в двух схватках, а в утешительном турнире выбыл после первого поединка.

На Европейской юношеской Олимпиаде-2017 от Латвии выступают 53 участника в семи видах спорта — легкой атлетике, плавании, гимнастике, теннисе, дзюдо, гребле на каноэ и велогонках. Соревнования проводятся раз в два года, в них участвуют спортсмены 15-18 лет. Команда Латвии выступала во всех Европейских юношеских Олимпиадах за исключением первой. Всего юные латвийские спортсмены завоевали свыше 30 медалей.