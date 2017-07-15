В польском Быгдоще на чемпионате Европы по легкой атлетике cреди молодежи (U-23) латвийская спортсменка Гунта Латышева-Чударе выиграла золотую медаль в беге на 400 метров.

В полуфинале Латышева-Чударе показала время 51,80 секунды. Личный рекорд она улучшила на 0,37 секунды и показала лучший результат сезона в мире в U-23. Также она обновила рекорд Латвии среди молодежи, который принадлежал ей же и держался с 2015 года (52,17 сек).

А в финале Латышева-Чударе пробежала 400-метровку за 52,00 секунды. Второе место заняла немка Лаура Миллер, проигравшая латвийской бегунье 0,42 сек. А бронза — у голландки Лауры де Вита (52,51 сек).

Что касается других легкоатлетов из Латвии на европейском первенстве среди молодежи, то копьеметатель гатис Чакшс в финале занял восьмое место с броском на 77,44 метра. А победителем стал венгр Норверт Риваш-Тот (83,08 м). В 2014-м Чакшс был чемпионом мира среди юниоров.

В беге на 200 метров Синдия Букша в полуфинале показала результат 23,12 секунды, обновив личное достижение и вышла в финал с третьим временем.

В метании копья Анете Коциня первым же броском на 59,52 метра добыла путевку в финал с третьим результатом. Финал состоится 16 июля. В этом сезоне Коциня регулярно бросает копье за 60 метов, в мае выполнила норматив на чемпионат мира, а в июне обновила личное достижение до 63,37 м.